Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

300,45 EUR +0,43% (14.11.2022, 12:40)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

309,72 USD +2,15% (11.11.2022, 22:05)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (14.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Berkshire Hathaway-Aktie sei sehr stark in das Jahr 2022 gestartet, habe aber später im Tief über 20 Prozent eingebüßt. Im Juli hätten die Bullen wieder das Ruder übernommen und den kurzfristigen Abwärtstrend gestoppt. Zuletzt habe die Erholungsrally wieder an Fahrt gewonnen. Dabei seien zwei wichtige Kaufsignale ausgelöst worden.Die Berkshire Hathaway-Aktie habe sowohl die psychologisch wichtige 300-Dollar-Marke als auch die 200-Tage-Linie bei rund 307 Dollar geknackt. Ein wesentlicher Grund für diese starke Performance dürften die Quartalszahlen der Holding sein.Das Unternehmen habe trotz des schwierigen Marktumfelds in Q3 seinen operativen Gewinn um knapp 20 Prozent auf 7,8 Mrd. Dollar steigern können. Und das, obwohl Hurricane Ian der wichtigen Versicherungssparte 2,7 Mrd. Dollar gekostet habe.Positiv bei den Investoren sei auch der Verkauf der US-Bancrop-Aktien angekommen. Das Unternehmen habe die Position um knapp 50 Prozent reduziert und habe damit einen Gewinn von 600 Mio. Dollar realisiert. Aufgestockt habe Buffett vor allem seine Öl-Werte Occidental Petroleum und Chevron sowie die Positionen von Apple und Activision Blizzard.Buffett schlage sich in diesem Jahr weiterhin deutlich besser als der Gesamtmarkt. Der Benchmark-Index S&P 500 notiere seit Jahresbeginn knapp 15 Prozent im Minus, während Berkshire rund drei Prozent zugelegt habe. DER AKTIONÄR bleibt bullish, so Emil Jusifov. (Analyse vom 14.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link