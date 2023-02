Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

287,70 EUR +0,16% (28.02.2023, 13:41)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

304,66 USD +0,21% (27.02.2023, 22:03)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (28.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Berkshire Hathaway habe 2022 zu den wenigen positiven Ausnahmen an der Börse gehört, doch seit einigen Wochen komme der Titel nicht mehr in Tritt.Für Brian Meredith, Analyst bei UBS, bleibe die Aktie der Buffett-Holding ein "attraktiver Titel in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld". Sein Kursziel habe er erhöht. Für die A-Aktie ( ISIN US0846701086 WKN 854075 ) von Berkshire Hathaway sehe Meredith nun Luft bis 556.612 Dollar nach zuvor 542.568 Dollar. Sein Rating laute weiterhin auf "kaufen".Für ein Investment spreche laut dem Analysten unter anderem, dass Berkshire aufgrund der Zinswende mehr Zinsen für sein Cash bekomme. Zuletzt hätten sich die Barmittelbestände der Holding auf 129 Milliarden Dollar belaufen, davon rund 95 Milliarden in US-Schatzwechseln. "Einige der kurzfristigen Schatzanweisungen rentieren jetzt mit fünf Prozent oder mehr", so Meredith.Wer der Empfehlung des "Aktionär" vom 3. Juni 2020 gefolgt sei, liege mit Berkshire Hathaway 70 Prozent im Plus. Dagegen habe der S&P 500 nur 35 Prozent zugelegt.Kursziel für die B-Aktie: 350 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link