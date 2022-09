Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (23.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Mit dem Zinsschritt vom Mittwoch habe die FED eine Verkaufswelle losgetreten. Der DAX falle am Freitag auf ein neues Jahrestief, der Dow Jones reiße die 30.000-Punkte-Marke. Doch Angst und Panik seien immer schlechte Ratgeber. Anleger sollten lieber an die altbewährten Tipps von Legenden wie Warren Buffett denken.Einer der besten Ratschläge, die Buffett jemals gegeben habe, sei gewesen, bei Unternehmen auf eine starke Marktstellung zu achten. Gerade in diesen stark herausfordernden Zeiten sei der Burggraben immens wichtig, so die Analysten der Credit Suisse in einer aktuellen Studie. "Auf diese Weise können die Anleger ihre Portfolios gegen die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit abschirmen."Die Bank schließe derzeit eine Rezession nicht aus. Für 2023 erwarte sie für die USA ein BIP-Wachstum von 0,9 Prozent, während das BIP in der Eurozone um 0,2 Prozent zurückgehen dürfte.