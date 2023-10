Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (31.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Berkshire Hathaway sei derzeit kein Fels in der Brandung an der Börse. Seit dem Hoch vom September bei 373,34 Dollar habe die Aktie zehn Prozent verloren. Aus charttechnischer Sicht werde es jetzt spannend, denn Berkshire Hathaway habe auf dem GD200 aufgesetzt. Nun stünden zwei wichtige Quartalszahlen an.Berkshire Hathaway werde am Samstag seine Bücher öffnen. Die Analysten würden ein Plus beim Umsatz von 77 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 88 Milliarden erwarten. Den bereinigten Nettogewinn würden sie bei 8,9 Milliarden nach 7,8 Milliarden Dollar im Q3/2022 sehen.Gewinntreiber dürfte das Rückversicherungsgeschäft wegen geringerer Schadensaufwendungen gewesen sein. Das Aktienportfolio dürfte acht Prozent an Wert verloren haben, nachdem Berkshires mit Abstand größte Position Apple (Anteil: 47 Prozent) im dritten Quartal zwölf Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt habe.Apple lege am Donnerstag die Zahlen für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Die Analysten würden einen Umsatz von 89,3 Milliarden Dollar erwarten, was ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (90,1 Milliarden) wäre. Das EBITDA würden die Analysten bei 29,7 Milliarden Dollar sehen, unterm Strich würden sie einen Gewinn von 21,8 Milliarden erwarten.Gebe es eine oder zwei negative Überraschung(en), würde bei Berkshire die horizontale Unterstützung bei 320 Dollar in den Fokus geraten.Berkshire Hathaway sei wieder seit Juni 2020 laufende Empfehlung des "Aktionär". Seitdem habe die Aktie 91 Prozent zugelegt."Der Aktionär" bleibt bei seinem fairen Wert für den Titel bei 370 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 31.10.2023)