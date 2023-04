unter folgendem Link.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

288,00 EUR +0,14% (12.04.2023, 20:21)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

316,70 USD +0,96% (12.04.2023, 20:08)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (12.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett habe mit seinem Investment in Japan für Aufsehen gesorgt. Jetzt biete auch der Chart von Berkshire Hathaway ein interessantes Bild. Nachdem zwei Indikatoren vor wenigen Tagen fast zeitgleich für eine positive Ausgangslage gesorgt hätten, fehle jetzt nicht mehr viel zu einem neuen starken Kaufsignal.Die Aktie von Berkshire Hathaway befinde sich nach wie vor in einem Seitwärtstrend. Allerdings seien bereits zwei technische Signale aktiviert worden, welche die Chancen auf eine neue Aufwärtsbewegung deutlich erhöhen würden.Zum einen habe sich auf der Trendlinie des seit Oktober gültigen Aufwärtstrends im März bei 293 USD ein Doppelboden ausgebildet, worauf im gleichen Monat an der Nackenlinie bei 307 USD ein Ausbruch stattgefunden habe. Zum anderen habe die Ampel beim MACD-Indikator auf Grün geschaltet, indem die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben gekreuzt habe.Die charttechnische Lage für Berkshire Hathaway sei gut. Könne nun die Oberseite des Dreiecks bei 313 USD überwunden werden, stehe einer Aufwärtsbewegung bis 321 USD nichts mehr im Wege. Anleger sollten dabeibleiben, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU