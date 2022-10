Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (13.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Krise an der Börse bekämen jetzt auch Warren Buffett und seine Aktionäre mit Wucht zu spüren. Die Aktie seiner Investmentholding Berkshire Hathaway habe seit dem Hoch im April bei 362 Dollar 27 Prozent verloren. Folglich habe sich das Chartbild der Aktie merklich eingetrübt. Wie tief könne es gehen?Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass zeitnah die Unterstützung bei 261,50 Dollar, das Jahrestief, getestet werde. Halte diese Marke nicht, könnte es schnell abwärts gehen bis in den Bereich 247 bis 251,50 Dollar, wo ein horizontaler Support verlaufe.Bleibe das Momentum schlecht, drohe ein weiterer Abverkauf bis auf 235 Dollar, womit sich der Kurs innerhalb weniger Monate fast halbiert hätte. Apple (40 Prozent). Die Apple-Aktie, lange Fels in der Brandung, habe seit Mitte August 21 Prozent an Wert verloren.Berkshire Hathaway, Dauerempfehlung des "Aktionär" (68 Prozent plus seit Tipp vom Juni 2020), habe bislang noch jeden Dip an der Börse ausgebügelt. "Der Aktionär" sei sich sicher, dass das auch dieses Mal so sein werde. Allerdings sieht es danach aus, dass die Anleger, die bei Berkshire einsteigen wollen, bald noch günstiger zugreifen können, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link