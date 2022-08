Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

287,05 EUR +0,40% (07.08.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

292,07 USD -0,29% (07.08.2022, 22:03)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (07.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Investmentholding von Warren Buffett habe im zweiten Quartal einen Verlust bei ihren Aktieninvestitionen von 53 Mrd. USD verbucht. Ende Juni sei das Portfolio 328 Mrd. USD wert gewesen. Buffett habe bei der Präsentation einen wichtigen Rat für die Anleger parat gehabt.Positiv: Das Geschäft mit Versicherungen, Eisenbahnen und Versorgungsunternehmen sei im Berichtszeitraum überraschend stark gelaufen. Und so habe Berkshire Hathaway einen operativen Gewinn von 9,3 Mrd. USD verbucht - ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 39%.Der Werteinbruch seines Aktienportfolios lasse Buffett indes kalt. Bei der Vorlage der Zahlen habe Buffett den Anlegern empfohlen, sich von den kurzfristigen Berichten nicht beeindruckenden zu lassen. "Die Höhe der Anlagegewinne/-verluste in einem bestimmten Quartal ist in der Regel bedeutungslos", so der große Meister. Diese Zahlen könnten für Anleger, die sich nicht oder nur wenig auskennen, sehr irreführend sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie: