Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (07.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Das Allzeithoch rücke für Anleger der Holdinggesellschaft von Warren Buffet wieder ins Blickfeld. Die Range, in der sich die Aktie von Berkshire Hathaway seit einem Monat befinde, dürfte sie mit ihrem derzeitigen Ausbruchsversuch bald verlassen. Für steigende Kurse nach dem Break-out würden zwei Indikatoren und ein Aufwärtskanal sprechen.Seit knapp einem Monat müssten die Aktionäre von Berkshire Hathaway Geduld beweisen, da die Aktie in einer Seitwärtskonsolidierung verharre. Seit Dienstag versuche sich der Kurs aber an der Oberseite der Range bei 331,19 USD. Sollte hier ein Ausbruch gelingen, stehe charttechnisch einer weiteren Aufwärtsbewegung nichts mehr im Weg.Hoffnung auf weiter steigende Kurse machte dabei, dass der seit Oktober 2022 gültige Aufwärtskanal weiterhin intakt sei. Ebenfalls positiv zu bewerten sei der Supertrend- und der Aroon-Indikator, die beide Kaufsignale aufweisen würden. Gelinge der Break-out, liege das nächste Ziel am Allzeithoch bei 362,61 USD. Lasse der Titel auch diesen Widerstand hinter sich, sei der Weg zu der Oberseite des Trendkanals bei etwa 370 USD frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie: