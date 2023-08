Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

330,80 EUR +0,43% (30.08.2023, 17:00)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

361,08 USD +0,73% (30.08.2023, 16:47)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (30.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Eine Legende feiere Geburtstag: Heute werde Warren Buffett, der auch als das Orakel von Omaha bekannt sei, 93 Jahre alt. Und die amerikanischen Börsen würden mitfeiern. Die Aktie von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway sei sogar kurz davor wieder einmal ein neues Allzeithoch zu markieren."Ein Mann, dessen Name Synonym für kluge Investitionen und finanzielles Genie geworden ist", antworte ChatGPT, wenn man nach einer Beschreibung für Warren Buffett frage. Dass dieser Satz ins Schwarze treffe, zeige die unfassbare Performance der A-Aktie von Berkshire Hathaway von rund 224.000 Prozent seit dem IPO im Jahr 1964.Diese dürften sich angesichts des stolzen Preises von circa 550.000 je Aktie Dollar nur die wenigsten Privatanleger leisten können. Doch auch die Performance der B-Aktie, die mit 361 Dollar deutlich erschwinglicher sei, von mehr als 1.450 Prozent seit der Erstnotierung im Jahr 1996 könne sich sehen lassen.Warren Buffett habe seinen Investoren über Jahrzehnte hinweg stabile Renditen auf ihre Geld verschafft und sei damit zurecht eine Legende. Berkshire Hathaway ist seit Ausgabe 24/20 eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR und hat sich seitdem fast verdoppelt, so Michael Diertl. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link