Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett habe in diesem Bärenmarkt bereits ein Drittel seiner Bargeldreserven in Aktien und Übernahmen investiert. In Q1 habe sich die angelegte Summe von Berkshire Hathaway auf unglaubliche 51 Mrd. Dollar belaufen. Nun habe er erneut bei der Ölgesellschaft Occidental Petroleum (ISIN: US6745991058, WKN: 851921) zugeschlagen.Berkshire Hathaway habe am Montag bekannt gegeben, dass es im Zeitraum zwischen 14. und 18. Juli weitere 1,94 Mio. Occidental-Aktien im Wert von 112 Mio. Dollar gekauft habe.Damit habe Berkshire ihren Anteil an der Ölgesellschaft bereits auf 19,4 Prozent im Wert von über elf Mrd. Dollar aufgestockt. Anfang März habe Buffett lediglich drei Prozent der Occidental-Anteile besessen. Und es sei davon auszugehen, dass weitere Käufe bald folgen würden. Buffett habe sich nämlich bereits 2019 Optionen gesichert, die Position auf insgesamt 26 Prozent der Anteile an Occidental auszubauen.Damit könnte er auch die Komplettübernahme des Öl-Konzerns vorbereiten. Darauf würden jedenfalls seine früheren Aussagen hindeuten: "Wir haben angefangen zu kaufen, und haben dann so viel gekauft, wie möglich war", habe Buffett bereits am 7. März gegenüber CNBC gesagt, als seine ersten Zukäufe in diesem Jahr bekannt worden seien.Die Occidental-Aktie sei bis vor kurzem eine laufende AKTIONÄR-Empfehlung gewesen und sei im Zuge des jüngsten Rücksetzers unglücklich ausgestoppt worden. Anleger könnten den Wert auf ihre Watchlist setzen und einen Blick auf andere laufende Empfehlungen aus der Öl-Branche wie Shell, BP und TotalEnergies werfen.Die Berkshire Hathaway-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2022)