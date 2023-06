Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schlechte Nachrichten stünden für Investorenlegende Warren Buffett nur selten auf der Tagesordnung. Nach verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Oregon im Jahr 2020 sei nun aber PacifiCorp, eine hundertprozentige Tochter von Berkshire Hathaway, zu Schadensersatzzahlungen in Höhe von 73 Mio. Dollar verurteilt worden. Werde den übrigen Klägern Kompensation in ähnlicher Größenordnung zugesprochen, könnten sich die Gesamtforderungen auf bis zu eine Milliarde Dollar belaufen.Dem Energieversorger PacifiCorp werde vorgeworfen, während heftiger Waldbrände im Ostküstenstaat Oregon seine Hochspannungsleitungen nicht rechtzeitig abgeschaltet zu haben - trotz eindringlicher Warnungen von Waldbrandexperten. Starke Winde und hohe Temperaturen hätten schließlich dafür gesorgt, dass statisch defekte, aber noch Strom führende Leitungen weitere Brände mit verursacht hätten. Insgesamt seien der Feuersbrunst neun Menschenleben zum Opfer gefallen, rund 5.000 Gebäude seien zerstört worden.In einem ersten Juryprozess sei 17 Geschädigten für ihre zerstörten Häuser nun insgesamt 73 Mio. Dollar an Schadensersatz zugesprochen worden. In weiteren Prozessen hätten insgesamt 2.500 Geschädigte geklagt. Der nun vor dem Multnomah County Curcuit Court erfolgte Richterspruch dürfte daher nur der erste von vielen sein.Bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, das aktuelle Kursziel von "Der Aktionär" liegt bei 350 Euro bzw. 378 Dollar, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link