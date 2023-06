Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

309,80 EUR -0,19% (16.06.2023, 13:23)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

339,82 USD +1,17% (15.06.2023)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger in der Aktie von Investorenlegende Warren Buffett hätten in den vergangenen Monaten viel Geduld beweisen müssen, das Papier habe seitwärts konsolidiert. In den letzten Wochen habe gar eine Top-Bildung gedroht, die Berkshire aber mit einem erfolgreichen Ausbruch habe verhindern können. Würden jetzt neue Allzeithochs winken?Investoren in der Buffett-Aktie könnten aufatmen. Eine in den vergangenen Wochen drohende Top-Bildung im Bereich von 320 bis 330 Dollar habe verhindert werden können. Durch den jüngsten Ausbruch über die kurzfristige Seitwärtsrange seien Notierungen unterhalb von 320 Dollar für das erste unwahrscheinlich geworden. Viel eher dürfte die Aktie weiter steigen - und dabei das Allzeithoch aus dem März vergangenen Jahres ins Visier nehmen.Für neue Höchstkurse würden aus technischer Perspektive der unverändert intakte, durch den Ausbruch sogar beschleunigte Aufwärtstrend sprechen. Die hohe Trendstärke werde dabei durch einen Relative-Stärke-Index von 69 angezeigt. Das sei fortgeschritten, aber noch nicht überkauft, zumal der auf Wochenbasis ermittelte RSI-Wert von 64 noch deutlich mehr Aufwärtspotenzial suggeriere. Auch die Volumenentwicklung sei zufriedenstellend: Der Ausbruch sei gekauft worden, wie die etwas über dem Durchschnitt der vergangenen drei Monate liegenden Handelsumsätze zeigen würden.Für hohe Erträge der holdingeigenen Unternehmen sei ebenfalls gesorgt. Die stark gestiegenen Leitzinsen seien Rückenwind für das Banken- und Versicherungsgeschäft. Die sich zuletzt auf dem Rückzug befindliche Rezessionsgefahr dürfte vor allem dem Eisenbahn- und Energiegeschäft zugutekommen. Angesichts starker operativer Erträge dürfte damit auch eine mögliche Milliardenstrafe folgenlos für den weiteren Aktienkurs bleiben.Bei Berkshire komme aktuell zusammen, was zusammengehöre: Ein starker Aufwärtstrend und eine moderate Bewertung. Neuen Allzeithochs stehe der Empfehlung von "Der Aktionär" (+86,9 Prozent) daher nur wenig im Wege. Bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, ziehen aber ihre Stopps nach, so Max Gross. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link