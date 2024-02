Börsenplätze Berkshire Hathaway-A-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-A-Aktie:

580.500,00 EUR +0,43% (23.02.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-A-Aktie:

628.930,18 USD +0,55% (23.02.2024, 22:00)



ISIN Berkshire Hathaway-A-Aktie:

US0846701086



WKN Berkshire Hathaway-A-Aktie:

854075



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-A-Aktie:

BRH



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-A-Aktie:

BRK.A



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) unter die Lupe.Die Berkshire Hathaway-Aktie habe sich zuletzt enorm stark entwickelt. Am Freitag habe sie bei 420,56 Dollar ein neues Rekordhoch erreichen können. Am Samstag habe die Holding seinen Jahresbericht präsentiert.Die Quartalszahlen, die Berkshire im Rahmen des Jahresberichts vorgelegt habe, seien stark gewesen. Der operative Gewinn sei im vierten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 8,5 Mrd. Dollar gestiegen. Buffett habe dabei insbesondere auf ein "außerordentlich gutes" Versicherungsgeschäft verwiesen. Im Gesamtjahr erhielte Berkshire einen operativen Gewinn von 37,4 Mrd. Dollar, 21 Prozent mehr als im Jahr 2022. Der Nettogewinn, bei dem Papiergewinne und -verluste aus den Wertpapier-Holdings mit einberechnet würden, habe 2023 einen Wert von 97,1 Mrd. Dollar erreicht - ein neuer Höchststand.Doch die Investment-Legende Warren Buffett sehe derzeit kaum noch spannende Investitionsobjekte. Seine Holding sitze deswegen derzeit auf Rekord-Cashreserven von mehr als 160 Mrd. Dollar. Wie es im Jahresbericht von Berkshire Hathaway heiße, der am Samstag veröffentlicht worden sei, gebe es in den USA nur eine Handvoll Unternehmen, die bei seiner Holding für große Sprünge sorgen könnten. Und diese hätten er und andere schon lange im Blick. Im Ausland sehe Buffett gar überhaupt keine passenden Kandidaten für ein Investment. Klar habe Buffett derweil gestellt, dass die Positionen drei und vier im Portfolio, American Express und Coca-Cola, unberührt bleiben würden. Seinen Aktionären habe Buffett außerdem Stabilität und Sicherheit zugesichert. Berkshire sei für die Ewigkeit gebaut, so Buffett.Die Berkshire Hathaway-Aktie bleibt ein Basisinvestment für konservative Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Jahr 2020 liege der Titel inzwischen mehr als 130 Prozent in Front. Anleger sollten die Gewinne bei der Berkshire Hathaway-Aktie weiter laufen lassen. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link