Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

327,60 EUR +0,61% (15.11.2023, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

355,62 USD +0,39% (15.11.2023, 15:38)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (15.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Sell. Verkaufen. So habe Michael Burrys Botschaft an seine X-Follower Ende Januar gelautet - ein schlechter Rat, wie er im März habe zugeben müssen, denn die Kurse seien gestiegen. Trotzdem sei Burry selbst short gegangen und habe sich einen immensen Verlust eingebrockt. Nun setze er ausgerechnet bei diesen Überfliegern auf einen Kurseinbruch.Wie aus den Unterlagen an die SEC zum Stichtag 30. September hervorgehe, habe Burry seine Short-Positionen im S&P 500 und im NASDAQ 100 glattgestellt - mit einem geschätzten Verlust von 40 Prozent beziehungsweise 640 Millionen Dollar.Doch der Crashprophet, bekannt aus dem Blockbuster "The Big Short", sei wieder short gegangen: Er habe Put-Optionen auf Anteile des iShares Semiconductor ETF gekauft. In dem Index unter anderem enthalten: NVIDIA, AMD und Broadcom, also die Aktien, die derzeit alle im Depot würden haben wollen.Bislang gehe folglich auch dieser Schuss für Burry nach hinten los: Der iShares Semiconductor liege seit Ende September mit 7,3 Prozent im Plus.Burry bleibe seiner Linie treu, könnte sich aber auch mit seiner neuen Short-Wette böse die Finger verbrennen.Buffetts Sirius XM-Deal ist eine Überraschung: Die Aktie steht aktuell da, wo sie schon vor 20 Jahren stand, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)