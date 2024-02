Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (26.02.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway mit Rekord-Bargeldbestand und besseren Quartalsergebnissen - AktiennewsBerkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B), die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, legt an der Börse um fast 5,5% zu, nachdem sie am Wochenende besser als erwartete Quartalsergebnisse vorgelegt hat, so die Experten von XTB.Wenn die derzeitigen vorbörslichen Gewinne anhalten würden, könnte dies zu einem neuen Rekordhoch für die Aktie führen. Außerdem habe das Unternehmen einen neuen Rekordbestand an Barmitteln in Höhe von 167,6 Milliarden Dollar gemeldet. Warren Buffett habe in seinem Aktionärsbrief erklärt, dass es derzeit keine attraktiven Anlagemöglichkeiten auf dem Markt gebe, die Berkshire für eine Allokation für geeignet halte.Ergebnisse des vierten Quartals:- Ein versicherungstechnisches Betriebsergebnis von 848 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 65% gegenüber dem vorherigen Quartal- Betriebsergebnis aus Versicherungsinvestitionen in Höhe von 2,76 Mrd. USD, ein Anstieg von 12% im Vergleich zum vorherigen Quartal- Betriebsergebnis im Eisenbahnwesen von 1,36 Mrd. USD, ein Anstieg von 11% im Vergleich zum vorherigen Quartal- Betriebliche Erträge aus dem Versorgungs- und Energiebereich in Höhe von 632 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 27% im Vergleich zum vorherigen Quartal- Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von -804 Millionen US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar im vorherigen Quartal- Nettogewinn von 37,57 Mrd. USD gegenüber einem Verlust von 12,77 Mrd. USD im vorherigen Quartal- Versicherungsfloat von 169 Mrd. USD, ein Anstieg von 1,2% im Vergleich zum vorherigen Quartal