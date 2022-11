Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (15.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffetts US-Investmentfirma Berkshire Hathaway habe die Kursschwäche etlicher Aktien zum Einstieg genutzt. Größtes Investment im dritten Quartal sei - für viele überraschend - ein Kauf im arg gebeutelten Techsektor gewesen. Buffett habe für mehr als 4,1 Milliarden Dollar in Aktien dieses Chipherstellers investiert.Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) habe es Buffett angetan. Das Unternehmen habe im dritten Quartal einen Gewinnsprung von 80 Prozent verbucht, was unter anderem an der Nachfrage von bedeutenden Kunden wie Apple gelegen habe.Buffett sei bei TSMC günstig zum Zug gekommen: Die Aktie des Chipherstellers und wertvollsten Unternehmens Asiens habe seit Januar 50 Prozent an Wert eingebüßt.Die Entwicklung der Chipindustrie gelte als Frühindikator für die Wirtschaft. Buffett glaube offenbar, dass die Rezession halb so schlimm werde und das BIP möglicherweise schon bald wieder wachse. Das würde auch den Ölpreis antreiben, weswegen er weiter auf die "Aktionär"-Empfehlung Occidental Petroleum und Chevron setze. (Analyse vom 15.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link