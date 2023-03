Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (28.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Vor über einem Jahr habe Warren Buffett über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway erste Aktien des Ölkonzerns Occidental Petroleum gekauft. Seitdem seien regelmäßig weitere Nachkäufe gefolgt, sodass die Investmentlegende bereits einen beachtlichen Teil an Occidental halte. Folge in Zukunft sogar die Übernahme?Wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgehe, habe Berkshire am Donnerstag und am Montag in zwei Tranchen die Position am Ölkonzern aufgestockt. Für rund 216 Millionen Dollar hätten 3,7 Millionen Aktie den Besitzer gewechselt, womit Buffett zwischen 58 und 59 Dollar je Anteil bezahlt habe. Damit bleibe der Investor seinem Kurs treu und nutze Kurse unter 60 Dollar konsequent zum Nachkauf. Zuvor im März, als der Kurs wieder auf dieses Niveau gefallen sei, habe Buffett bereits zwei Käufe über insgesamt 14 Millionen Aktien getätigt.Insgesamt halte Berkshire Hathaway nun circa 211,7 Millionen Aktien oder 23,6 Prozent von Occidental Petroleum, die zum vorbörslichen Kurs am Dienstagmittag einen Gegenwert von rund 13,0 Milliarden Dollar hätten. Darüber hinaus besitze Buffett Vorzugsaktien des Ölkonzerns im Wert von 10 Milliarden Dollar und Optionen zum Kauf weiterer Stammaktien im Wert von 5 Milliarden Dollar zu je 59,62 Dollar.Allerdings könnte bis zu einer Übernahme noch viel Zeit vergehen, Berkshire Hathaway habe bereits Geduld bewiesen und einen anscheinend attraktiven Kaufkurs ausgemacht. Bei Kursen von unter 60 Dollar dürfte das "Orakel aus Omaha" die Occidental-Position zumindest weiter ausbauen.Berkshire Hathaway befinde sich auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Auch ohne Übernahme ist die Buffett-Holding ein Investment wert, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link