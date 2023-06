Hinweis auf Interessenkonflikte



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Da sei offenbar jemand richtig überzeugt. Berkshire Hathaway, die berühmte Beteiligungsgesellschaft von Börsen-Legende Warren Buffett, setze ohnehin seit einiger Zeit sehr stark auf Japan. Nun sei der Einsatz sogar noch einmal deutlich erhöht worden.Berkshire Hathaways Tochtergesellschaft National Indemnity Company habe ihren Anteil an gleich fünf japanischen Handelsunternehmen auf mehr als 8,5 Prozent vergrößert. Das habe Berkshire laut CNBC heute mitgeteilt. Demnach seien die Unternehmen: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo.Sumitomo sei seit Mitte April auch eine "Aktionär"-Empfehlung (Ausgabe 16/23) und habe zuletzt bereits rund 20 Prozent im Plus gelegen. Gehe das vielleicht zu schnell? Nun ja, kurzfristig orientierte Anleger würden derzeit ihren Spaß an der Aktie haben, aber Buffett und Co seien für ihr langfristiges Interesse bekannt. Die jüngsten Käufe würden unterstreichen, wie überzeugt man bei Berkshire Hathaway offenbar vom Engagement in Japan sei. Zumal Japan abseits der USA inzwischen das Größte Gewicht im Aktienportfolio der Gesellschaft einnehme.Allerdings gebe es Grenzen: Buffett zufolge solle keine der genannten Japan-Beteiligungen über die 10-Prozent-Hürde hinaus aufgestockt werden.Japan sei lange Zeit ein bei Anlegern eher verpöntes Land gewesen. Der "Aktionär"-Medienpartner Wall Street Journal habe vergangenen Monat aber geschrieben: "Da japanische Unternehmen unrentable Kreuzbeteiligungen auflösen und die Ausschüttungen erhöhen, werden die Anleger zunehmend bereit sein, in sie zu investieren. Diesmal könnte es tatsächlich anders laufen."Berkshire Hathaway selbst ist ein Basis-Investment und eine "Aktionär"-Langzeitempfehlung, so Lars Friedrich. (Analyse vom 19.06.2023)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link