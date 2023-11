Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (28.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Investmentwelt trauere um eine Legende: Charlie Munger, Milliardär und rechte Hand von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway, sei im Alter von 99 Jahren verstorben. Sein Einfluss und Vermächtnis in der Finanzwelt seien unermesslich.Charlie Munger, der visionäre Milliardär und langjährige Vizepräsident von Berkshire Hathaway, sei im Alter von 99 Jahren verstorben. Sein Tod am Dienstag sei von Berkshire Hathaway bekannt gegeben worden. Munger sei nicht nur Buffetts rechte Hand gewesen, sondern auch ein renommierter Immobilienanwalt, Vorsitzender und Herausgeber der, Mitglied des Costco-Vorstands, Philanthrop und Architekt.Noch Anfang 2023 sei Mungers Vermögen auf beeindruckende 2,3 Milliarden Dollar geschätzt worden - im Vergleich zu Buffetts Vermögen von über 100 Milliarden Dollar zwar klein, aber dennoch beachtlich. Während der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire 2021 habe Munger versehentlich enthüllt, dass Vizepräsident Greg Abel die Unternehmenskultur nach der Ära Buffett weiterführen würde.Munger, der seit einer Komplikation bei einer Kataraktoperation im Jahr 1980 sein linkes Auge verloren habe, sei von 1984 bis 2011 Vorsitzender und CEO von Wesco Financial gewesen. 2011 habe Berkshire Hathaway die verbleibenden Anteile des in Pasadena, Kalifornien, ansässigen Versicherungs- und Investmentunternehmens gekauft.Geboren am 1. Januar 1924 in Omaha, habe Munger im Army Air Corps gedient und Meteorologie am California Institute of Technology studiert. Nach dem Krieg habe er die Harvard Law School magna cum laude absolviert und später die Anwaltskanzlei Munger, Tolles & Olson sowie den Hedgefonds Wheeler, Munger & Co. gegründet.Munger habe den Hedgefonds 1975 geschlossen und sei drei Jahre später Vizepräsident von Berkshire Hathaway geworden. Seine Begegnung mit Buffett im Jahr 1959 habe den Beginn einer jahrzehntelangen Partnerschaft und Freundschaft markiert. "Wir denken so ähnlich, dass es unheimlich ist", habe sich Buffett in einem Interview mit derim Jahr 1977 erinnert.Charlie Mungers Tod hinterlasse eine immense Lücke in der Welt der Investitionen. Sein Einfluss auf Berkshire Hathaway und die Investmentwelt insgesamt sei enorm gewesen. Munger, ein Mann der alten Schule mit einem scharfen Verstand und einer bemerkenswerten Fähigkeit, komplexe Probleme zu durchschauen, werde als eine der Schlüsselfiguren in der Geschichte der modernen Finanzen in Erinnerung bleiben. Sein Vermächtnis und seine Lehren werden weiterhin als Inspiration für zukünftige Generationen von Investoren dienen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2023)