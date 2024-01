Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

333,00 EUR -0,36% (08.01.2024, 16:55)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

365,42 USD -0,05% (08.01.2024, 16:40)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (08.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Warren Buffett im Dezember die Beteiligung am amerikanischen IT-Unternehmen Hewlett-Packard stark reduziert habe und dafür den Anteil am Ölkonzern Occidental Petroleum erhöht habe, starte der Investor das neue Jahr mit einer Aufstockung bei diesem Unternehmen, hier mehr Details.Laut den Daten der US-Börsenaufsicht SEC habe Warren Buffett Anfang Januar über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway seinen Anteil am US-Konzern Liberty Sirius XM weiter aufgestockt. Insgesamt habe die Beteiligungsgesellschaft 21,3 Millionen Aktien im Gegenwert von 645 Millionen Dollar erworben. Damit besitze die Gesellschaft etwa 2,36 Prozent der ausstehenden Liberty Sirius XM-Aktien. Im Jahr 2016 habe Warren Buffett erstmals in das Unternehmen investiert.Liberty Sirius XM würden 84 Prozent an Sirius XM, einer Muttergesellschaft des Satellitenradio-Anbieters Sirius XM Radio, gehören. Die soliden Gewinne und attraktive Dividenden seien wohl die Hauptgründe für das Investment von Warren Buffett. Trotzdem überrasche die Investition in Liberty Sirius XM, da der Konzern hoch verschuldet sei. Wörtlich heiße es dort unter anderem: "Sollten die Zinsen also weniger schnell sinken, als bislang vom Markt erwartet, könnte das die Aktie belasten".