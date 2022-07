Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Buffett-Partner und Investment-Legende Charlie Munger sei bereits seit Jahrzehnten an der Börse aktiv und verfüge über einen Erfahrungsschatz wie kaum ein Zweiter. Das helfe ihm, auch im schwierigen Marktphasen wie der aktuellen einen kühlen Kopf zu bewahren.Die Inflation sei in den USA zuletzt auf den höchsten Stand seit rund 40 Jahren gestiegen. Für Charlie Munger habe das nach eigenem Bekunden aber keine nennenswerten Auswirkungen auf seine Anlageentscheidungen. Sie sei ihm stets bewusst, schränke ihn aber nicht in seinem Handeln ein, sagte er in einem Interview mit der australischen Zeitung Financial Review."Ich bin 98 ½ Jahre alt und habe schon viel Inflation gesehen", so Munger. "Ich habe in meinem langen Leben schon viel davon durchlebt. Sie entmutigt mich nicht."Makroökonomischen Trends schenke er ohnehin nicht viel Beachtung. "Genau wie dem Wetter. Ich ignoriere das Wetter einfach. Ich versuche, das Kapital, das ich habe, so gut wie möglich zu investieren und die Ergebnisse so zu nehmen, wie sie kommen."In Wahrheit sei der Cash-Bestand so stark gewachsen, weil ihnen der Markt zu kompetitiv geworden sei. "Wir haben einfach keine guten Kaufkandidaten gefunden", so der 98-Jährige.Die Inflation einfach ignorieren? Dabei tue sich Munger mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seinem Vermögen sehr wahrscheinlich etwas leichter als die meisten Privatanleger - schließlich seien die enormen Teuerungsraten nahezu allgegenwärtig und würden seit Monaten auch das Tagesgeschehen an den Börsen beeinflussen.Etwas mehr Gelassenheit und eine langfristige Investment-Perspektive, wie sie Munger und Buffett pflegen, ist im aktuellen Umfeld aber sicher auch für Otto-Normal-Anleger nicht verkehrt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 19.07.2022)