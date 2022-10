Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

280,50 EUR -0,05% (05.10.2022, 10:41)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

280,49 USD +2,82% (04.10.2022, 22:03)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (05.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.23 Prozent habe die Aktie von Berkshire Hathaway seit dem Hoch im März verloren und mittlerweile ein Niveau erreicht, dem Greg Abel offensichtlich nicht habe widerstehen können. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Investmentholding und wahrscheinliche Nachfolger Warren Buffetts habe ein großes Aktienpaket gekauft.Abel habe am vergangenen Donnerstag A-Aktien ( ISIN US0846701086 WKN 854075 ) von Berkshire Hathaway im Wert von 68 Millionen Dollar gekauft. Es sei offenbar seine erste Investition gewesen, seitdem er den Posten im Jahr 2018 übernommen habe.Der 60-Jährige habe am Montag in mehreren Formularen an die SEC bekannt gegeben, dass er 168 A-Anteilscheine über den Gregory Abel Revocable Trust im Namen seiner Frau, seiner Kinder und anderer Familienmitglieder gekauft habe. Abel habe zwischen 405.000 und 408.000 Dollar pro Aktie gezahlt.Abels massiver Insiderkauf sei ein großer Vertrauensbeweis für das Unternehmen, das seit vielen Jahren auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" stehe. Kursziel: 390 Euro, Stopp: 245 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link