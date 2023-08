Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

323,20 EUR 0,00% (04.08.2023, 14:48)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

353,81 USD +0,75% (03.08.2023)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Samstag werde Warren Buffett das tun, was er hasse: Er lege für seine Holding Berkshire Hathaway Quartalszahlen vor. Gelinge dem Altmeister eine positive Überraschung, könnte die Berkshire-B-Aktie ihre Underperformance beenden - und bald ein Rekordhoch erklimmen. Das wäre doch ein schönes Geburtstagsgeschenk.Aktuell notiere die Aktie von Berkshire Hathaway bei 353,81 Dollar - damit würden noch 2,3 Prozent bis zum Rekordhoch bei 362,10 Dollar fehlen, erreicht am 31. März 2022.Die Analysten würden für das zweite Quartal einen Umsatz von 81 Milliarden Dollar erwarten. Das wäre ein Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim Vorsteuergewinn würden sie mit einem Rückgang von 11,4 auf 9,9 Milliarden rechnen. Das Nettoergebnis würden sie bei 8,0 Milliarden nach 9,1 Milliarden ein Jahr zuvor sehen.Zwar habe die Berkshire-Aktie im laufenden Jahr satte 15 Prozent zugelegt, trotzdem bleibe sie hinter dem S&P 500 zurück. Der liege 18 Prozent im Plus. Auf lange Sicht schlage der Altmeister den Markt aber klar: Seit 2000 komme Berkshire auf eine Performance von 870 Prozent, während der S&P 500 lediglich 380 Prozent zugelegt habe.Berkshire Hathaway befinde sich seit dem 3. Juni 2020 wieder auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Seitdem habe die Aktie 92 Prozent zugelegt. Ein neues Rekordhoch, vielleicht auch schon vor Buffetts 93. Geburtstag am 30. August, wäre ein starkes Kaufsignal. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link