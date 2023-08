Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Selbst ohne den frischen Rückenwind durch die am Samstag vorgelegten Quartalszahlen sei für die Holdinggesellschaft von Warren Buffett ein neues Allzeithoch zum Greifen nahe gewesen. Dank Aufschlägen von 3,6 Prozent zum Wochenauftakt sei dieses Kunststück aus dem Stand gelungen. Folge jetzt eine Anschlussrally?Schon vor seinem 93. Geburtstag am 30. August werde Warren Buffett reich beschenkt. Den Papieren von Berkshire Hathaway sei gestern nach starken Zahlen im abgelaufenen Quartal, vor allem der operative Gewinn habe beeindruckt, ein neues Allzeithoch gelungen. Mit einem Schlusskurs von 362,58 Dollar habe die B-Aktie das bisherige Rekordhoch von 362,10 Dollar übertroffen, markiert im Februar vergangenen Jahres.Auf schwindelerregende Höhen sei die A-Aktie geklettert. Mit einem Schlusskurs von 551.920 Dollar pro Stück dürften die Anteilsscheine ihren Ruf als teuerste Aktie der Welt noch für sehr lange behaupten können. Wer seit dem offiziellen Börsendebut am 16. März 1980 dabei sei und sich den Ausgabepreis von 290 Dollar habe sichern können, dürfe sich über eine unfassbare Performance von 190.217 Prozent freuen. Den Gesamtmarktindex S&P 500 mit einer nicht minder beeindruckenden Performance von 3.863 Prozent habe Warren Buffett deutlich abgehängt.Aus der Perspektive der technischen Analyse gelte, neue Allzeithochs seien starke Kaufsignale. Rekordnotierungen würden nämlich anzeigen, dass die Mehrheit der Marktteilnehmenden davon überzeugt sei, dass in einer Aktie alles stimme. Das wecke Kaufinteresse und führe mittelfristig zu weiteren Kursgewinnen.Mit einem RSI über 70 sowohl im Tages-, als auch im Wochenchart zeige die Aktie einerseits einen starken Aufwärtstrend an, andererseits nähere sie sich langsam überkauften Niveaus. Kurzfristige Rücksetzer seien daher einzuplanen, wobei eine technische Verschnaufpause den Boden für die nächste Rallystufe bereiten dürfte. Mittelfristig eintrüben würde sich das Chartbild erst für Notierungen unterhalb der Aufwärtstrendlinie bzw. dem 200-Tage-Durchschnitt.Der Markt habe Altmeister Warren Buffett und seiner Fangemeinde ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk beschert und sowohl die A- als auch die B-Aktie auf neue Rekordnotierungen katapultiert. Da Allzeithochs starke Kaufsignale sind und die Aktie für das kommende Jahr fair bewertet ist, dürften weitere Anschlussgewinne folgen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2023)