Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

282,70 EUR +0,52% (16.03.2023, 16:02)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

297,82 USD -0,02% (16.03.2023, 15:41)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (16.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits Anfang des Monats habe Warren Buffett über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway rund 5,8 Millionen Aktien eines texanischen Ölkonzerns erworben. Doch offenbar sei dies dem Star-Investor noch nicht genug gewesen: Wie aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe, habe Buffett am vergangenen Montag, Dienstag und Mittwoch erneut bei dieser Aktien zugeschlagen.Konkret habe das "Orakel aus Omaha" für 466,7 Millionen Dollar rund 7,9 Millionen Aktien des Erdölförderers Occidental Petroleum gekauft. Der Stückpreis für seinen jüngsten Zukauf habe demnach im Schnitt bei 59,17 Dollar gelegen, wie aus den SEC-Mitteilungen hervorgehe. Insgesamt halte Buffetts Berkshire Hathaway nun rund 208 Millionen Occidental-Aktien, was einem Anteil von 23,1 Prozent aller ausstehenden Aktien entspreche.Buffett kaufe bei Occidental Petroleum weiter kräftig zu. Im vergangenen August habe sich Berkshire bereits eine behördliche Genehmigung eingeholt, um den Anteil auf bis zu 50 Prozent aufstocken zu dürfen. Ob der Star-Investor das Unternehmen über kurz oder lang vollständig übernehme, bleibe jedoch abzuwarten. (Analyse vom 16.03.2023)Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie: