Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

276,80 EUR +0,60% (12.10.2022, 10:18)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

267,31 USD +0,14% (11.10.2022, 22:03)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (12.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Star-Hedgefondsmanager David Einhorn habe ein schlechtes Gefühl, was Value-Investing betreffe. "Ich weiß nicht, ob es jemals ein Comeback erleben wird", so der 53-Jährige in einem Interview mit Bloomberg. Es seien nur noch ein paar Anleger von seiner Sorte übrig. Der Grund seien gravierende Veränderungen im Markt. "Die meisten Marktteilnehmer heutzutage sind nicht in Value-Investing geschult oder nicht erfahren genug", so Einhorn. "Oder sie haben sich auf passives oder quantitatives Investieren verlegt."Weniger Value-Akteure würden bedeuten, dass niemand merke, was wirklich mit Unternehmen geschehe und niemand wisse, was sie tatsächlich wert seien. "Es gibt eine enorme Anzahl von Firmen, die auf eine dramatische Weise falsch bewertet sind", so der Milliardär. "So etwas haben wir noch nie gesehen."Ein Ende von Value-Investing wäre ohne Frage ein riesiger Verlust. "Der Aktionär" sehe aber die Sache optimistischer als Einhorn: Der Kauf unterbewerteter Aktien habe sich jahrzehntelang als Erfolgsmodell erwiesen - Investoren wie Warren Buffett oder Peter Lynch hätten gezeigt, welche Renditen an der Börse möglich seien, wenn man günstig kaufe und teurer verkaufe, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2022)Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie: