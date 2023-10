Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (04.10.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B).Berkshire Hathaway zähle zu den größten Unternehmen der USA. Die kontrollierten Unternehmen würden Ende 2022 382.651 Mitarbeiter beschäftigten, die Holdinggesellschaft habe aber nur 26 Angestellte gehabt. Warren Buffet zähle zu den erfolgreichsten Investoren der Welt und halte eine Position von 218.237 A-Aktien, mit deren Marktwert von rund USD 114 Mrd. er zu den reichsten Personen der Welt zähle. Er sei seinen Investmentprinzipien des Value Investing stets treu geblieben, was den großen Erfolg seiner Anlagestrategie erkläre. Die Holdinggesellschaft selbst sehe sich als strategischer Investor seiner Portfoliounternehmen und greife nicht aktiv in deren operatives Geschäft ein. Damit trete Berkshire Hathaway im Gegensatz zu vielen anderen Private-Equity-Unternehmen oder Hedgefonds vielmehr als "friendly Investor" auf.Die Bewertung der Berkshire Hathaway-Aktie entspreche mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der für 2023 geschätzten Gewinne von 18,4 (Quelle: Bloomberg) fast jener des S&P Subindex der diversifizierten Finanzunternehmen (18,1). Gegenüber dem Marktbreiten S&P 500-Index (19,1) bestehe aktuell sogar ein Abschlag von rund 4%. In Anbetracht der Erfolgsgeschichte Berkshire Hathaways, welche durch einen langfristigen Anlageerfolg des CEO Warren Buffet untermauert werde, halte der Analyst einen gewissen Bewertungsaufschlag für gerechtfertigt. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre habe dieser zum Subindex +37% und zum Leitindex +4% betragen. Gegenüber der eigenen Historie (zwei Jahre) notiere die Aktie in puncto KGV aktuell sogar zu einem Abschlag von -20%.Wegen des Bewertungsabbaus bestätigt Aaron Alber, Analyst der RBI, seine "Kauf"-Empfehlung zur Berkshire Hathaway-Aktie. Die positive Einschätzung stütze sich auch auf seine Annahme einer positiven Entwicklung des US-Aktienmarktes auf Jahressicht. Dafür würden nachlassende Zinsängste sowie eine konjunkturelle Abkühlung sprechen, die weniger dramatisch ausfallen dürfte als etwa noch vor einem Jahr befürchtet. Entsprechend der aktuellen Unterbewertung der Berkshire Hathaway-Aktie zu den Vergleichsunternehmen und der Performanceerwartung von Alber für den US-Aktienmarkt halte der Analyst auf Jahressicht ein Kursplus von 15% für realistisch, weshalb er das Kursziel von USD 360 auf USD 400 anhebe. (Analyse vom 04.10.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity