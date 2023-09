Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien von Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

344,40 EUR +0,41% (13.09.2023, 16:58)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

369,02 USD +0,34% (13.09.2023, 16:44)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (13.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Auf Warren Buffetts Berkshire Hathaway sei nach wie vor Verlass. Die Aktie der berühmtesten Beteiligungsgesellschaft der Welt notiere so hoch wie nie zuvor, obwohl sich die größte Position, Apple, seit Wochen in einer Schwächephase befinde. "Aktionär-Leser lägen mit Berkshire Hathaway weit im Plus.Seit Beginn des zweiten Halbjahres komme die B-Aktie von Berkshire Hathaway auf ein Plus von acht Prozent, während Apple neun Prozent eingebüßt habe. Der S&P 500 sei um 0,6 Prozent gestiegen.Apple sei mit 46 Prozent die mit Abstand größte Berkshire-Position. Buffett sei 2016 bei dem iPhone-Konzern eingestiegen und habe immer weiter aufgestockt. Mittlerweile halte Berkshire Hathaway 5,8 Prozent an Apple - Wert: 150 Milliarden Dollar.Ein Grund für die Schwächephase Apples seien Befürchtungen, dass für den Konzern wegen seiner Marktmacht in Europa bald strengere Regeln gelten würden. Zudem habe eine Meldung die Runde gemacht, China verbiete Staatsbeamten im Dienst die Verwendung von iPhones und anderen Mobilgeräten aus dem Ausland. Dieses Verbot solle sogar ausgeweitet werden.China habe diesen Bericht mittlerweile dementiert. "China hat keine Gesetze, Regelungen oder Dokumente mit Maßnahmen eingeführt, die den Kauf oder die Nutzung von ausländischen Smartphone-Marken wie Apple verbieten", so die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Mittwoch in Peking.Warren Buffett könne das verschmerzen, der 93-Jährige genieße die Rekordfahrt seines Lebenswerks Berkshire Hathaway. Wer seit der Empfehlung des "Aktionär" vom Juni 2020 dabei sei, freue sich über eine Performance von 106 Prozent.Andreas Deutsch rät bei der Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne laufen zu lassen und Stopp auf 275 Euro nachzuziehen. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: