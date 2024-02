Die sieben Tech-Titel NVIDIA, Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747), Apple, Amazon, Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F), Tesla und Meta (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) hätten in 2023 insgesamt um mehr als 80 Prozent zugelegt, während der Rest des S&P 500 nur um 9 Prozent gestiegen sei. In 2024 würden nun aber mindestens drei der sieben Aktien beginnen Federn zu lassen. Dagegen würden andere Tech-Aktien aus der zweiten Reihe für Schlagzeilen sorgen. Denn dort gebe es hochspezialisierte Technologieunternehmen, die im Schatten der Großen eine beeindruckende Entwicklung hinlegen würden.



Aktien wie Cloudflare, Confluence oder Palantir hätten alleine in diesem Jahr mehr als 25% zugelegt. Der Grund: Die Berichtssaison belegt eindrucksvoll, was die Experten von CAT Financial Products seit vielen Monaten Anlegerinnen und Anleger sagen. Es entwickle sich eine nächste Generation Tech-Aktien, die insbesondere nun in 2024 von sich reden machen würden. Denn die meisten dieser Unternehmen würden bereits heute über ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell verfügen, seien in ihrem Bereich führend, würden auf enormen Cash-Beständen sitzen und würden zudem von einer wieder expansiveren Geldpolitik der Notenbanken im neuen Jahr 2024 zusätzlich Rückenwind erhalten. Hinzu würden die aktuellsten Zahlen der Berichtssaison zeigen, dass diese Unternehmen bereits dran seien ihre Geschäftsmodelle zu skalieren und auszuweiten und dabei gebe das Thema KI noch einmal einen zusätzlichen Schub. Viele Anleger seien von dieser Entwicklung überrascht gewesen und hätten nach den Zahlen auf breiter Front zugegriffen, was beispielsweise bei Palantir zu einem Plus von über 40% in drei Tagen geführt habe.



Und das seien nur drei von vielen Beispielen aus dem Technologiebereich. In den nächsten zehn Jahren werden wir mehr technologischen Fortschritt erleben als in den letzten 100 Jahren, so die Experten von CAT Financial Products. Früher hätten Industrieunternehmen zu den wertvollsten Unternehmen mit den größten Wachstumsraten gehört, heute seien das durchweg Technologieunternehmen. Diese Entwicklung sollte sich auch in den Anlegerdepots widerspiegeln.



Tracker-Zertifikate auf einen speziell zusammengestellten Index könnten dabei helfen. Der Next Generation Tech+ Index (ISIN CH1272476909 / WKN nicht bekannt) sei eine solche Lösung. Der Index umfasse derzeit 23 Titel, werde aktiv von Thomas Rappold, einem der bekanntesten Tech-Investoren im deutschsprachigen Raum gemanagt und laufend angepasst. Anleger müssten also nicht selbst die aussichtsreichsten Tech-Aktien der nächsten Generation suchen und einzeln kaufen, sondern auf diesen Index setzen. So können Anleger einfach und diversifiziert auf die Technologieaktien der nächsten Generation setzen, so die Experten von CAT Financial Products. (16.02.2024/ac/a/m)







