Eine weitere Erkenntnis sei, dass es Unternehmen zwar leicht fallen möge, die Schätzungen der Sell-Side-Analysten zu übertreffen, dass es aber schwieriger sei, Anleger zu beeindrucken. Nur etwa die Hälfte der Unternehmen habe mit ihrer Kursentwicklung den Markt am Tag nach den Ergebnissen übertroffen. Der Unterschied zwischen übertroffenen Prognosen und der Reaktion des Aktienkurses besteht darin, dass Analysten die rückwärtsgerichteten Gewinne messen, die in Ordnung zu sein scheinen, während die Börse sich eher auf zukunftsgerichtete Kommentare bezieht, die anscheinend schwächer eingestuft werden, so Lars Kreckel von LGIM.



Das könne kaum überraschen - Unternehmen "leben" in derselben Welt wie wir, sehen sich die gleichen Daten an und lesen die gleichen Nachrichten, so Lars Kreckel von LGIM. Wie viele CEOs würden unter diesen Umständen besonders optimistisch in das nächste Jahr blicken?



Solange sich die derzeitige Konjunktur so gut entwickele wie bisher - wie sich ja an den Zahlen für das vierte Quartal ablesen lasse -, sei andererseits keine übermäßig pessimistische Kommunikation zu erwarten oder gar die aktive Vorbereitung auf eine Rezession. Der ehemalige CEO der Citibank Chuck Prince habe es vor der Finanzkrise so formuliert: "Solange die Musik spielt, muss man tanzen."



Nach dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison würden die Experten von LGIM weiterhin damit rechnen, dass die Erträge der US-Unternehmen in der Rezession, die sie für das zweite Quartal dieses Jahres erwarten würden, um 20 bis 25 Prozent sinken würden. Ein spürbarer Gewinnrückgang und deutliche Senkungen von Analystenprognosen würden erst einsetzen, wenn die Rezession tatsächlich beginne.



Vorerst erleben wir also eine gute Berichtssaison, in der die meisten Unternehmen die Schätzungen der Verkaufsanalysten übertreffen, sich aber hinsichtlich der Aussichten vorsichtig äußern, so Lars Kreckel von LGIM. Analysten würden ihre Gewinnschätzungen entsprechend senken. Dementsprechend bleibe Lars Kreckel von LGIM Risikoanlagen gegenüber leicht skeptisch. (31.01.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison ist in vollem Gange; die Ausblicke der Unternehmen deuten zwar bereits an, dass uns Schwierigkeiten bevorstehen, doch die Prognosen der Analysten sollten Bestand haben - jedenfalls solange die befürchtete Rezession nicht tatsächlich eintritt, sagt Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management (LGIM).Bis Mitte Februar würden mehr als die Hälfte der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)-Unternehmen ihre Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt haben. Schon jetzt würden Muster sichtbar. Die Q4-Zahlen seien allgemein in Ordnung, zumindest wenn man sie mit den Schätzungen der Analysten bei Banken und Brokern vergleiche. Etwa drei Viertel der Unternehmen, die in den ersten Wochen ihre Ergebnisse vorgelegt hätten, hätten die Schätzungen übertreffen können - das liege leicht über dem historischen Durchschnitt. Will sagen: Die Analystenschätzungen für die aktuellen Gewinne liegen nicht zu weit von der Realität entfernt, so dass kein großer Druck besteht, die Prognosen zu senken, so Lars Kreckel von LGIM.Allerdings sei das Gewinnwachstum weitgehend zum Stillstand gekommen. Die Konsensprognosen würden für den S&P 500 von einem Rückgang des Gewinns pro Aktie von zwei Prozent im Jahresvergleich ausgehen. Rechne man die typische Marge hinzu, mit der Unternehmen die Analystenschätzungen übertreffen würden, dürften die Gewinne gerade noch leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Dies entspricht ziemlich genau dem, was wir zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in eine Gewinnrezession im Jahr 2023 erwartet hatten, so Lars Kreckel von LGIM.