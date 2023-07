Weniger spektakulär hingegen sei es in Europa zugegangen, wo der Handel zwar ebenfalls von Volatilität geprägt gewesen sei, die marktbreiten Indices jedoch beinahe unverändert geschlossen hätten. Auch hier seien es vorwiegend Nachrichten von Unternehmensseite gewesen, welche die Kurse getrieben hätten. Abseits der Berichtssaison habe vor allem die Übernahme der deutschen Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) durch den US-Techinvestor Silver Lake Schlagzeilen gemacht. Die Aktie erfülle damit nicht mehr die Kriterien für die DAX-Familie, was Änderungen für MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) und damit ein Aufrücken des Automobilzulieferer Vitesco (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) und ein Comeback des Fußballklubs Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) bedeute.



Der heutige Handelstag biete kein wirkliches Datenhighlight, sodass sich Anleger langsam aber sicher auf die kommende Woche fokussieren würden, wo die Geldpolitik wieder ins Zentrum rücke. In Asien herrsche heute Morgen ein gemischtes Bild.



Am Rohstoffmarkt habe der Preis für europäisches Gas nach seinem jüngsten Tief wieder deutlicher zugelegt, am Ölmarkt hingegen seien kaum merkliche Bewegungen zu erkennen gewesen. Das Fass der Nordseesorte Brent handele weiterhin unter der Marke von USD 80. Der Goldpreis habe seinen positiven Juli-Trend nicht fortsetzen können und moderate Abgaben verzeichnet. Auch das vermeintliche digitale Gold Bitcoin habe zuletzt schwächer gehandelt.



Der Softwarekonzern SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) habe in seinem Zahlenwerk die Jahresprognose für den Cloud-Umsatz gesenkt und damit seine Anlegerschaft enttäuscht. Die Aktie sei nach Veröffentlichung der Ergebnisse im außerbörslichen Handel um mehr als 5% eingeknickt.



J&J (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) hingegen habe die Jahresprognose angehoben und eine solide Geschäftsentwicklung in den Bereichen Pharma und Medizintechnik ausgewiesen. Die Aktie sei um mehr als 6% geklettert und sich damit ans Spitzenfeld der Dow-Werte gesetzt. (21.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung leicht unter den Erwartungen ausfiel und dadurch die Robustheit des US-Arbeitsmarkts abermals betont wurde, verfehlte der Philadelphia-Fed-Index zum verarbeitenden Gewerbe für den Monat Juni die Erwartungen auf der negativen Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf das Börsengeschehen habe dies jedoch nur bedingt Auswirkungen gehabt. Denn in Wahrheit, sei es derzeit die Berichtssaison, welche die Märkte antreibe.Diese habe es nämlich bereits in sich und dank teils sehr heterogener Ergebnisse die Märkte jüngst auch in höchst unterschiedliche Richtungen geschickt. So seien es beispielsweise die enttäuschenden Zahlenwerke von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) gewesen, welche für ein ungewohntes Bild gesorgt hätten: nämlich einen Rückgang im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) von mehr als 2% - es sei der stärkste Abschlag auf Tagesbasis seit Februar 2023 gewesen. Im Sog der beiden Unternehmen hätten auch diverse andere Tech-Highfligher der letzten Monate Federn lassen müssen. Dass parallel dazu die Renditen am Anleihemarkt gestiegen seien, habe ebenfalls nicht förderlich gewirkt. Keine Spur von Gewinnmitnahmen habe es hingegen im Dow Jones gegeben. Das weniger mit Growth-Werten bestückte Börsenbarometer habe dank solider Zahlen u.a. von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) abermals zugelegt und damit seine mittlerweile 9-tägige Rally fortgesetzt.