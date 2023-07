In den kommenden Wochen dürfte die Berichtssaison in den Fokus rücken. Die Analysten haben zwar ihre Q2-Gewinnschätzungen deutlich heruntergeschraubt, die Erwartungen für das zweite Halbjahr und 2024 scheinen allerdings noch ambitioniert, so die Experten von Berenberg. Der Ausblick der Unternehmen dürfte also entscheidend sein. Bei hohen Bewertungen, ausgeprägter Anlegerpositionierung und nach starker YTD-Performance (z.B. NASDAQ 100 +43%) würden die Experten eine defensivere Portfolioausrichtung daher für sinnvoll erachten.



In den nächsten zwei Wochen würden mehr als 50% der Unternehmen des S&P 500 und des STOXX Europe 600 nach Marktkapitalisierung berichten. Zentralbankseitig werde es am 26. Juli bei der Sitzung der FED und am 27. Juli bei der Sitzung der EZB interessant. Am 23. Juli würden zudem die Wahlen in Spanien stattfinden. Heute stünden neben dem Empire State Index (Jun.) das Q2-Wirtschaftswachstum, die Industrieproduktion (Jun.) und die Einzelhandelsumsätze (Jun.) für China an.



Am Dienstag würden die Einzelhandelsumsätze (Jun.) und die Industrieproduktion (Jun.) für die USA und am Mittwoch die Inflationsdaten (Jun.) für Großbritannien sowie die US-Wohnungsbaudaten (Jun.) folgen. Am Donnerstag würden die chinesischen Leitzinssätze, das französische Geschäftsklima (Jul.) sowie der Philadelphia FED Index (Jul.) veröffentlicht und am Freitag die japanischen Inflationsdaten (Jun.). In der Folgewoche würden der ifo-Index (Jul.), die europäischen Inflationsdaten (Jul.) und die Einkaufsmanagerindices (Jul.) für Europa und die USA publiziert. (Ausgabe vom 17.07.2023) (18.07.2023/ac/a/m)







Zunächst hätten noch Inflationssorgen infolge der starken ADP-Arbeitsmarktzahlen geherrscht. Mit den jüngst geringer als erwarteten US-Inflationsdaten habe dann aber schnell die Hoffnung überwogen, dass nach weiteren 25 BP der FED nächste Woche der Zinserhöhungszyklus endlich sein Ende gefunden habe. Aktien als auch Anleihen hätten daraufhin kräftig zugelegt, die Volatilität und der US-Dollar seien gefallen.