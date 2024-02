In puncto Produktivitätssteigerungen würden generative KI-Systeme enormes Potenzial bieten. Allerdings werde es noch einige Zeit dauern, bis alle Branchen diese Möglichkeiten nutzen würden. ODDO BHF setze bevorzugt auf Sektoren, die von der exponentiellen Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren würden. Der langfristige Trend stehe jedoch noch ganz am Anfang.



Denize bringe die Positionierung des Hauses auf die Formel: "Nach dem Halbleitersektor hält der Trend nun Einzug in die Software-Branche. Sehr datenintensive Sektoren wie das Gesundheitswesen oder die Automobilbranche werden in den nächsten Jahren folgen. Unsere Präferenz gilt daher Software- vor Halbleiterunternehmen, KI-Ermöglichern vor KI-Anwendern, den USA vor Europa sowie den Schwellenländern und Large Caps vor Small Caps." Darüber hinaus beginne ODDO BHF AM mit einer leichten Umschichtung in den Gesundheitssektor (Life Science).



"In puncto Preissetzungsmacht ist nach dem branchenübergreifenden Phänomen der "greedflation" - Unternehmen aus allen Sektoren haben Preiserhöhungen durchgesetzt, die über der Inflation liegen - ein harter Aufprall in der Realität für Sektoren mit niedrigen Eintrittsbarrieren im Gange", sei Laurent Denize überzeugt. ODDO BHF empfehle, in Unternehmen zu investieren, die in jedem Konjunkturumfeld Preiserhöhungen durchsetzen könnten. Hierzu biete sich der Luxussektor an, allerdings im oberen Preissegment.



"Marken wie Burberry (ISIN GB0031743007/ WKN 691197) oder Kering (ISIN FR0000121485/ WKN 851223) verfügen nicht über die gleichen Eintrittsbarrieren wie beispielsweise Richemont (ISIN CH0210483332/ WKN A1W5CV) oder LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292), ganz zu schweigen von Ferrari (ISIN NL0011585146/ WKN A2ACKK) oder Hermès (ISIN FR0000052292/ WKN 886670), die von geringen Volumina profitieren und daher Wartezeiten von mehreren Jahren verzeichnen. Hinter dem Kauf von Superluxus-Produkten steht der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer exklusiven Gruppe, der Preisaspekt tritt deshalb in den Hintergrund", erläutere Denize die Präferenz für dieses Segment des Luxussektors.



Produktivitätssteigerungen und Preissetzungsmacht würden den Vorteil bieten, sich unabhängig vom Konjunkturzyklus zu machen und, in gewissem Maße, auch vor geopolitischer Unsicherheit zu schützen, sofern man eine optimistische Sicht auf das Wachstum und die zukünftige Wertschöpfung der Unternehmen habe. Denize zufolge seien zweistellige Multiplikatoren durchaus gerechtfertigt, solange das vierteljährliche Gewinnwachstum der betreffenden Unternehmen mindestens doppelt so hoch sei wie das nominale globale Wachstum. Meiden sollte man Denize zufolge Segmente oder Sektoren, die durch Regierungsmaßnahmen potenziell belastet werden könnten, wie beispielsweise Telekommunikation, Versorgung, aber auch der Bankensektor. (20.02.2024/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison verläuft ODDO BHF Asset Management zufolge bislang enttäuschend, so die Experten von ODDO BHF Asset Management."Erstmals seit zehn Jahren liegen die europäischen Unternehmen mit ihren Ergebnissen unter den Konsensprognosen", schreibe Laurent Denize, CIO ODDO BHF AM und Co-CIO ODDO BHF, in seinem "Monthly Investment Brief". Die negativen Überraschungen bewegten sich jedoch in einer Größenordnung von lediglich 2%, also kein unmittelbarer Grund zur Panik. Denize werfe jedoch die Frage auf, wie nachhaltig die Margen in dieser Phase des Zyklus seien. ODDO BHF gehe von einer moderaten Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums ("soft landing") und einer Quasi-Stagnation in Europa aus. "Unter diesen Rahmenbedingungen dürfte ein Margenwachstum auf breiter Front kaum möglich sein."Denize zufolge bestünden deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren - nicht immer bedeute ein "soft landing"-Szenario zwangsläufig sinkende Margen. So würden sich die Gewinnerwartungen im Technologiesektor beispielsweise klar von denjenigen im Chemiesektor unterscheiden, der nach dem starken Anstieg der Energiekosten immer noch unter Druck stehe. Eine gründliche Fundamentalanalyse sei unerlässlich, um Unternehmen zu identifizieren, die stärker vom Zyklus profitieren würden.