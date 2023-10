Kurs-Gewinn-Verhältnis unter langfristigem Durchschnitt



Die Risiken seien aufgrund des Konflikts in Israel sowie der hohen Zinsen und Anleiherenditen überdurchschnittlich hoch. Es sei jedoch davon auszugehen, dass der Höhepunkt der Zinsen erreicht sei, was auch auf eine Entspannung auf dem Anleihemarkt hindeute. Anleger könnten verstärkt auf Wachstumsaktien anstatt auf Value-Aktien setzen. Dies würde bedeuten, dass vermehrt Kapital aus Branchen wie Energie, Grundstoffen und Finanzen in den Immobilien- und Technologiesektor umverteilt werde. Es sei erwähnenswert, dass die Bewertung des Equal-Weight S&P 500 derzeit unter dem 10-Jahres-Durchschnitt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses liege.



Berichtssaison stehe und falle mit Tech-Schwergewichten



Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten einen gemischten Auftakt zur Berichtssaison geliefert. Interessanterweise würden Banken in der Sektoren-Hierarchie lediglich den dritten Platz einnehmen, wobei ihr Anteil im S&P 500 bei rund 13 Prozent liege. Der S&P 500 werde überwiegend von Technologieaktien dominiert, die einen Anteil von über 25 Prozent ausmachen würden. Die Sektoren Gesundheitspflege (UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH), Abbott Laboratories, Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR)) und zyklische Konsumgüter (Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD), Costco (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST), Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE)) würden mit 15 Prozent bzw. 10 Prozent ins Gewicht fallen. Auch die Gewichtung der einzelnen Aktien sei von Bedeutung. Die zehn größten Unternehmen würden mehr als 30 Prozent zur Gesamtgewichtung beitragen, von denen sieben dem Technologiesektor angehören würden. Zu den "Magnificent Seven" würden Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gehören.



Fazit



Die Quartalszahlen würden auf eine mögliche Stabilisierung hindeuten, während die Wall Street die Erwartungen bewusst niedrig halte. Mit Chancen auf positive Überraschungen und einem verbesserten Gewinn-Ausblick bis Ende 2024 könnten Anleger von einem steigenden S&P 500 profitieren. Trotz höherer Risiken in einem volatilen Marktumfeld und einem Fokus auf Tech-Schwergewichte bleibe das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter dem historischen Durchschnitt. Die Berichtssaison stehe und falle weiterhin mit den Giganten des Technologiesektors. (23.10.2023/ac/a/m)







