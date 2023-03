Defensive Sektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter könnten ihre Gewinne steigern, zyklische Sektoren würden im Allgemeinen einen Gewinnrückgang verzeichnen. Die besten Ergebnisse seien von Banken, Energie- und Chemieunternehmen geliefert worden.



Eine weitere Differenzierung nach Gewinn und Umsatz lasse vermuten, dass es den europäischen Unternehmen in der Gesamtheit bislang recht gut gelungen sei, die Margen stabil zu halten. Während nämlich die Zahlen hinsichtlich des Umsatzes negativ überrascht hätten, sei der Anteil der Unternehmen, die einen höheren Gewinn als hätten erwartet vermelden können, seit dem letzten Jahr gestiegen und entspreche derzeit dem Niveau von Q2 2022.



- Die drei Sektoren mit den größten positiven Gewinnüberraschungen seien Finanzwerte (19,23%), Grundstoffe (30,40%) und zyklische Konsumgüter (185,00%).



- Die drei Sektoren mit den größten negativen Gewinnüberraschungen seien Technologie (-8,72%), Immobilien (-20,89%) und Basiskonsumgüter (-31,65%).



- Das gemeldete Gewinnwachstum für die Sektoren Kommunikation und zyklische Konsumgüter habe bei 37,46% bzw. 49,36% am oberen und für die Sektoren Werkstoffe und Immobilien mit -28,55% bzw. -51,91% unteren Ende der Sektorenvergleiche gelegen.



Wie in den USA würden im Jahr 2023 Lohnsteigerungen voraussichtlich auf die Gewinnmargen der Unternehmen drücken. In den Ausblicken seien bisher in den Sektoren Banken sowie Reise & Freizeit die größten Aufwärtskorrekturen vorgenommen worden; im Energiesektor seien die Gewinnerwartungen für 2023 aufgrund der starken Ergebnisse im vierten Quartal 2022 gesenkt worden. (01.03.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die sich zu Ende neigende Berichtssaison in den USA - rund 95 % der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen haben ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 gemeldet - war zwar für einige Über­raschungen gut, so Marc Decker, Leiter Aktien bei Quintet Private Bank, Muttergesellschaft von Merck Finck.So hätten zwei Drittel der Unternehmen (68%) einen höheren Gewinn und einige weniger (58%) einen höheren Umsatz als erwartet berichtet. Dennoch lägen die positiven Revisionen unter dem 5- und 10-Jahres-Durchschnitt. Im Jahresvergleich sei der Gewinn je Aktie im Schnitt um 1% gesunken; klammere man aber den sehr profitablen Energiesektor aus, seien die Gewinne im Schnitt um 5% zurückgegangen. Leicht über den Erwartungen liegende Umsatzwachstumsraten hätten schwächere Margen teilweise ausgeglichen.Was das Ausmaß der Prognoseverfehlungen angehe, sei die Streuung zwischen den einzelnen Sektoren des S&P 500 relativ hoch gewesen. Während die Unternehmen aus der zyklischen Konsumgüterindustrie ihre Gewinnerwartungen im Schnitt um 9,69% und die aus dem Gesundheitswesen um 4,94% übertroffen hätten, hätten die Gewinne der Kommunikationsunternehmen um 10,16% unter den Erwartungen und die der Versorger um 4,41% gelegen.Europa hinke in der Berichtssaison etwas hinterher; hier hätten erst circa zwei Drittel der Unternehmen ihre Ergebnisse für das letzte Quartal 2022 veröffentlicht. 56% der Unternehmen hätten eine positive EPS-Überraschung und 61% eine positive Umsatzüberraschung gemeldet. Im Schnitt würden die Gewinne um 1% im Jahresvergleich wachsen. Allerdings zeiget sich auch in Europa eine relativ starke Differenzierung nach Sektoren: