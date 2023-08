Wie bereits erwähnt könnten von der Bottom-up-Seite kaum mehr signifikante (positive) Impulse erwartet werden. In Europa seien es vor allem noch einige wenige heimische Unternehmen, welche diese Woche ihre Zahlenwerke offenlegen würden. Auf der Makroseite sei der Datenkalender für diese Woche abseits von Jackson Hole insbesondere von verschiedenen Stimmungsindikatoren geprägt. Während es heute noch ruhig bleibe, würden die Schnellschätzungen der August-PMIs für die Eurozone sowie für die USA am Mittwoch den Anfang machen. In der Eurozone habe der Indikator für das Verarbeitende Gewerbe zuletzt mit einem Wert von 42,7 Punkten klar auf schrumpfendem Gebiet gelegen. Der Indikator für den Dienstleistungssektor habe mit 50,9 Punkten zwar noch über der 50-Punkte Linie rangiert, welche zunehmende von abnehmender Wirtschaftsaktivität trenne, in den letzten Monaten aber einen klaren Abwärtstrend verzeichnet. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG prognostizieren für das Verarbeitende Gewerbe einen marginalen Anstieg auf 43 Punkte, während sie hinsichtlich der Dienstleistungsaktivität eine weitere Verschlechterung auf 50,5 Punkte für realistisch halten.



Die Renditeanstiege am Anleihemarkt hätten zuletzt auch dem Kryptomarkt das Leben schwer gemacht. Hinzu gekommen sei, dass Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX gemäß Unterlagen seine Bitcoinbestände verkauft habe. Der Kurs des vermeintlichen digitalen Goldes sei dadurch zwischenzeitlich unter USD 26.000 gerutscht. Beim echten Gold komme jedoch auch keine wirkliche Kauflaune auf. Der Preis liege weiterhin unter der Marke von USD 1.900. Der Ölpreis habe moderat zugelegt.



Heute Morgen markiere der chinesische Aktienmarkt ein neues Jahrestief. Die Schwäche resultiere daher, dass China die Zinsen weniger stark gesenkt habe, als die Märkte erwartet hätten, und sich damit die Reihe enttäuschender Konjunkturmaßnahmen Pekings fortgesetzt habe. Die Chinesische Zentralbank habe den einjährigen Kreditzins um 10 Basispunkte gesenkt und den fünfjährigen Zinssatz unverändert gelassen. Dies sei eine Überraschung für die Analyst:innen gewesen, welche eine Senkung um jeweils 15 Basispunkte erwartet hätten. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen Auftakt im Bereich der Freitagsschlusskurse hindeuten.



Anleger:innen hätten sich trotz des optimistischen Ausblicks beim Traktorenhersteller Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) offensichtlich skeptisch gezeigt und würden hinterfragen, wie lange der Boom bei Landmaschinen tatsächlich noch anhalten könne. Die Aktie habe um mehr als 5% nachgegeben.



Estée Lauder (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) komme nicht zur Ruhe und markiere ein neues Jahrestief. Der Konzern könne nicht vom anhaltenden Boom in der Kosmetikindustrie profitieren und habe nun nicht nur mit einem mauen Zahlenwerk, sondern auch beim Ausblick enttäuscht. Die Aktie habe rund 3% tiefer geschlossen. (21.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Staatsanleihenrenditen in den USA jüngst ihren höchsten Stand seit 10 Monaten am langen Ende verbuchten, kehrte am Freitag zunächst etwas Beruhigung ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Genauer gesagt seien die Yields zurückgelaufen, was sich auch in der Stabilisierung der Aktienmärkte widergespiegelt habe. Dennoch hätten die namhaften Indizes die dritte Verlustwoche in Folge hinnehmen müssen, wodurch der August seinem Ruf als schwacher Börsenmonat bislang mehr als gerecht werde. Maßgeblich zur höheren Volatilität in den vergangenen Tagen habe auch der (kleine) Verfallstag an den Optionsmärkten beigetragen. Die Nervosität dürfte aber weiterhin hoch bleiben.Denn nachdem die Berichtssaison dem Ende nah sei, sei zuletzt die Geldpolitik wieder vermehrt in den Vordergrund gerückt. Das jüngst veröffentlichte FED-Protokoll habe der Aktienanlegerschaft nicht wirklich geschmeckt, daher würden jegliche Aussagen vonseiten der Notenbänker:innen im Zuge des Jackson Hole Symposiums auf die Goldwaage gelegt werden. Bis es daher Aufschlüsse zur unmittelbaren oder längerfristigen geldpolitischen Ausrichtung gebe, sollten die Märkte weiterhin volatil bleiben.