In der vergangenen Woche korrigierten viele große Aktienindices, allen voran S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X), aufgrund der erneut aufflackernden Unsicherheit um die US-Regionalbanken, so die Analysten der DekaBank.



Daraus abgeleitet würden sich Risiken für Kreditvergabe, Konjunktur und zukünftige Unternehmensgewinne ergeben. Doch nach dem recht starken Arbeitsmarktbericht hätten die Indices wieder kräftig zugelegt. Die jüngst für das erste Quartal gemeldeten Unternehmensgewinne hätten in den USA und in Europa positiv überrascht. Während in den USA die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen sei, würden vor allem in Deutschland in dieser Woche zahlreiche Zahlen gemeldet. Für die globalen Märkte stünden neben den Entwicklungen um die Regionalbanken in dieser Woche die Indikatoren zur US-Kreditvergabe, die Verhandlungen um die US-Schuldenobergrenze sowie die US-Verbraucherpreise im Fokus. (Ausgabe vom 08.05.2023) (09.05.2023/ac/a/m)



