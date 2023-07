Von den 75 Unternehmen des S&P 500, die bisher ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht hätten, hätten 77% die Konsensschätzungen übertroffen, wobei alle Sektoren (außer Grundstoffe) positive Gewinnüberraschungen vorweisen könnten. Dennoch prognostiziere der Konsens derzeit für Q2 einen Rückgang der Gewinne des S&P 500 um 7,1% ggü. Vj., bei einem Umsatzrückgang von 0,4%.



In Europa hätten bisher 77 Unternehmen des STOXX Europe 600 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt, von denen 43% die Gewinnerwartungen übertroffen hätten. Die Konsensprognosen würden für Q2 2023 aktuell auf einen Rückgang der Gewinne des STOXX Europe 600 um 9,2% ggü. Vj. auf aggregierter Basis hindeuten, bei einem Umsatzrückgang von 6,2%.



Fazit: Während die Quote positiver Gewinnüberraschungen des S&P 500 dem historischen Durchschnitt entspreche, sehe das Bild in Europa bisher schwächer aus. (24.07.2023/ac/a/m)





New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die wichtigen US-Banken im Großen und Ganzen positive Quartalsergebnisse vorgelegt haben, ist die Berichtssaison für Q2 2023 nun in vollem Gange, so die Analysten von Postbank Research.Diese Woche würden rund 51% der Marktkapitalisierung des S&P 500 , einschließlich wohlbekannter Technologie-Schwergewichte, sowie 49% der Marktkapitalisierung des STOXX Europe 600 die Quartalszahlen berichten.