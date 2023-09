Weniger Studenten möchten Geologen oder Ingenieure werden, teilweise aufgrund des negativen Images des Bergbaus in Bezug auf Umweltverschmutzung, Menschenrechte und Geschlechtergleichheit. Das führe dazu, dass die Branche eine alternde Belegschaft habe und sie zwinge, außerhalb des traditionellen Talentpools der Universitäten zu rekrutieren, zum Beispiel durch Ausbildungsprogramme und interne Schulungen.



"Es gab sozusagen ein verlorenes Jahrzehnt für Menschen, die Universitätskurse im Bergbau belegen", habe Alison Allen, stellvertretende Geschäftsführerin der in Großbritannien ansässigen Bergbau-Beratungsfirma Wardell Armstrong, gesagt. "Es gibt zu wenige Absolventen, um die Nachfrage zu decken."



Das nachlassende Interesse sei in einigen der wichtigsten Bergbauregionen der Welt deutlich. An der Colorado School of Mines sei die Gesamteinschreibung in grundständigen Studiengängen für Bergbau, Geophysik und geologisches Ingenieurwesen im letzten Jahr um etwa 35 Prozent gegenüber vor fast einem Jahrzehnt zurückgegangen. In Kanada sei die Anzahl der Absolventen im Bereich Bergbau- und Mineraltechnik zwischen 2016 und 2020 um ein Drittel gesunken, so Daten von Statistics Canada.



Laut Walter Copan, Vizepräsident der Colorado School of Mines, gebe es bereits jetzt einen starken Arbeitskräftemangel im US-Bergbau, was zu erheblichen Kostensteigerungen führe.



Bislang hätten vor allem die Minenunternehmen die Personalengpässe in Form von höheren Lohnkosten zu spüren bekommen. Doch mittelfristig werde sich diese Situation aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage auch auf die Rohstoffpreise auswirken und so die Margen der Produzenten wieder deutlich steigen lassen. (05.09.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Verschiedene Rohstoffe wie Kupfer, Lithium, Nickel oder Kobalt sind entscheidend, um den Übergang hin zu erneuerbaren Energien zu schaffen, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Obwohl die Bergbauindustrie über genügend Rohstoff-Reserven im Boden verfüge, gebe es in der Branche einen erheblichen Engpass, der die Preise in die Höhe treiben dürfte.In Regionen wie Kanada und den USA würden sich immer weniger Studenten für Universitätskurse im Bereich Bergbauingenieurwesen einschreiben und auch die Abschlüsse seien in den letzten Jahren zurückgegangen.