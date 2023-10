Tradegate-Aktienkurs Berentzen-Gruppe-Aktie:

Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (26.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Nachdem die Berentzen-Gruppe AG bereits vergangene Woche die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht habe, sei nun der 9M-Finanzbericht gefolgt, in dem die zuvor kommunizierten Kennzahlen sowie die Anpassung der Jahres-Guidance für 2023 bestätigt worden seien. Wesentlich bedeutender seien nach Erachten der Analysten jedoch die attraktiven Mittelfrist-Potenziale aus der Fokussierung auf die Wachstumsmarken und damit einhergehend mögliche Portfoliobereinigungen.Während die Entwicklung im aktuellen Geschäftsjahr durch zahlreiche Sondersituationen (u.a. enorme Kostensteigerungen sowie stark eingetrübtes Konsumklima) geprägt sei, erwarte das Unternehmen kurzfristig keine Rückkehr zum präpandemischen Marktumfeld. Entsprechend arbeite das Management intensiv an einer Anpassung an das "new normal". Da es sich bei dem angekündigten Strategie-Update um keine umfängliche Restrukturierung handle und die im Fokus stehenden Kernmarken nach wie vor strukturellen Rückenwind erfahren würden, sähen die Analysten in der Umsetzung der Initiativen Anfang kommenden Jahres vorwiegend Chancen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Berentzen-Gruppe-Aktie: