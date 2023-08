Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen sowohl Kaufempfehlung als auch Kursziel von 12 Euro für die Berentzen-Gruppe-Aktie. (Analyse vom 14.08.2023)



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (14.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Die Berentzen-Gruppe AG habe letzte Woche Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, die den Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG entsprächen. Zudem sei mit der Bekräftigung der Guidance ein gutes zweites Halbjahr in Aussicht gestellt worden, das insbesondere von dem saisonbedingt starken vierten Quartal profitieren dürfte.Nach den ersten sechs Monaten habe ein Erlösniveau von 89,0 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einer Steigerung von 12,7% yoy entspreche und im Wesentlichen von Preiseffekten getragen worden sei. Damit habe das zweite Quartal trotz des herausfordernden Marktumfelds über den Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG gelegen (9,9% yoy vs. MONe: 7,6% yoy). Wie erwartet, sei die Top Line insbesondere von den Entwicklungen der Fokusmarken getragen worden (Mio Mio: +28,2% yoy; Berentzen: +23,1% yoy; Puschkin: +30,8% yoy).Das Citrocasa-Segment habe sich deutlich unter den Planungen des Unternehmens entwickelt, woraufhin personelle Änderungen in dem Vertriebsteam für den an sich nachfragestarken und intakten deutschen Markt erfolgt seien. In 6M/23 hätten Verfügbarkeitsengpässe in der Logistik von Bourbon Whiskey den Absatz von Medium- und Premium-Handelsmarken gebremst, was sich in einem Rückgang in Höhe von 8,1% yoy bzw. knapp einer Million Euro niedergeschlagen habe. Mittlerweile sei die Lieferfähigkeit wiederhergestellt, sodass dieses Kernsegment im zweiten Halbjahr das Konzernwachstum erneut maßgeblich unterstützen dürfte.Das derzeit herausfordernde Marktumfeld lasse sich insbesondere in der Entwicklung der Materialkosten erkennen. Während die Rohertragsmarge (bezogen auf die GL) im ersten Halbjahr 2022 noch bei 45,5% gelegen habe, habe Berentzen zum 30.06.2023 einen Rückgang um 3,9 PP yoy auf 41,6% verzeichnet. Wenngleich die Personalkostenquote sowie die sbE-Quote im zweiten Quartal signifikant hätten verbessert werden können (-1,8 PP yoy; +1,4 PP yoy), seien die höheren Beschaffungskosten zwar nicht kompensiert worden, dennoch habe das EBITDA mit 4,4 Mio. Euro bzw. einer Marge von 9,3% über Montega-Erwartungen gelegen (4,1 Mio. Euro bzw. 9,1%).Im Rahmen des Earnings Call habe das Management den Jahresausblick bestätigt, der Konzernumsätze zwischen 185 und 195 Mio. Euro, ein EBITDA von 15,6 bis 17,6 Mio. Euro sowie ein EBIT in der Bandbreite zwischen 7 und 9 Mio. Euro in Aussicht stelle. Vor dem Hintergrund der stärkeren zweiten Jahreshälfte (FY-Erlösanteil H2/21: 53,7% und H2/22: 54,7%) würden die Aktienanalysten der Montega AG das Erreichen dieser Ziele ebenfalls für realistisch erachten. Wende man den Durchschnittswert (54,2%) auf den H1/23-Umsatz an, dürften zum Jahresende sogar 194,3 Mio. Euro zu Buche stehen.Die H1-Zahlen würden eine erwartete Entwicklung illustrieren und die Fähigkeit unterstreichen, sich in einem kompetitiven Marktumfeld mit dem aus LEH-Sicht attraktiven Produktsortiment durchzusetzen.