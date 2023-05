Börsenplätze Berentzen-Gruppe-Aktie:



6,60 EUR +0,76% (05.05.2023, 14:30)



6,50 EUR 0,00% (05.05.2023, 11:13)



DE0005201602



520160



BEZ



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent.



Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke.



Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (05.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Am 4. Mai habe die Berentzen-Gruppe AG Zahlen für das erste Quartal berichtet, die den von den Analysten antizipierten Umsatzzuwachs sowie die durch Kostensteigerungen belastete Ergebnisentwicklung unterstreichen würden. Mit dem Q1-Bericht sei die Guidance für 2023 bestätigt worden.Nach den ersten drei Monaten habe die Gruppe Erlöse i.H.v. 41,8 Mio. Euro verzeichnet, was einer Steigerung ggü. dem Vorjahresquartal von knapp 16% entspreche. Insbesondere die im Fokus stehenden Kernmarken hätten deutlich zweistellig zulegen können (Mio Mio: 29,5% yoy; Berentzen: 43,3% yoy; Puschkin: 47,6% yoy). Hingegen hätten sich weitere Geschäftsbereiche, nämlich das Segment Citrocasa sowie der Handel von Premium- und Medium-Spirituosen, mit lediglich plus 5,6% yoy bzw. -29,5% yoy spürbar unter den Erwartungen gezeigt. Zurückzuführen sei der Rückgang bei den höherpreisigen Handelsmarken auf Engpässe bei Bourbon-Whiskey durch nur eingeschränkt verfügbare Logistik-Services (Destillation und Lagerung in den USA), wohingegen die Konsumentennachfrage nach Unternehmensaussagen ungebrochen sei.Wie in der letzten Publikation vom 27. März aufgegriffen, dürfte die Ergebnissituation insbesondere in der ersten Jahreshälfte unter Druck stehen. Die berichteten Zahlen (EBIT: 1,0 Mio. Euro; EBITDA: 2,9 Mio. Euro) und damit einhergehend die Veränderungen zu Q1/22 von -0,2 bzw. -0,3 Mio. Euro würden dies unterstützen. Die zum Großteil bereits verhandelten Preisanhebungen sollten die Margenentwicklung im Jahresverlauf nach Erachten der Analysten jedoch sukzessive aufhellen, sodass sich die derzeitige EBITDA-Marge von 7,0% auf 9,0% verbessern dürfte.Ausblick für 2023 im Zuge des Q1-Reports bestätigt: Berentzen halte auch nach den Herausforderungen des ersten Quartals an der Guidance fest, die Gesamterlöse zwischen 185,0 und 195,0 Mio. Euro, ein EBITDA in der Bandbreite von 15,6-17,6 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBIT zwischen 7 und 9 Mio. Euro in Aussicht stelle. Da die publizierten Zahlen den Erwartungen der Analysten entsprochen hätten, würden auch sie an ihren Prognosen festhalten.Die Gruppe sei nach Erachten der Analysten wie erwartet in das Jahr 2023 gestartet. Die starke Entwicklung der Fokusmarken unterstreiche hierbei das attraktive Potenzial von Berentzen, das sich in H2 dann auch im Ergebnis zeigen dürfte.Entsprechend bekräftigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Berentzen-Gruppe-Aktie. Das Kursziel werde bei 12,00 Euro belassen. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link