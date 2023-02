Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Berentzen-Gruppe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berentzen-Gruppe-Aktie:

6,74 EUR +3,37% (06.02.2023, 14:49)



XETRA-Aktienkurs Berentzen-Gruppe-Aktie:

6,58 EUR +0,92% (06.02.2023, 12:45)



ISIN Berentzen-Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen-Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen-Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (06.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, starten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) mit dem Rating "kaufen".Mit der Gründung im Jahr 1758 blicke Berentzen auf eine über 250-jährige Historie zurück und gelte als eine der bekanntesten Spirituosenmarken Deutschlands. Heute sei der Konzern ein integrierter Getränkehersteller mit fünf Standorten und rund 500 Mitarbeitern. Das breite Produktportfolio im Bereich Marken- und Private-Label-Spirituosen sowie alkoholfreier Getränke werde vornehmlich an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) vertrieben. Der Fokus liege hierbei auf den Kernmarken Berentzen, Puschkin, Mio Mio, Citrocasa und dem Premium-Private-Label-Geschäft (Erlösanteil 2021: 48,3%).Im deutschen Getränkemarkt sollten die Umsätze mit Spirituosen bis 2025 um durchschnittlich 8,2% p.a. auf 10,6 Mrd. Euro und die Erlöse mit alkoholfreien Getränken um 7,7% p.a. auf etwa 50 Mrd. Euro ansteigen. Das vergleichsweise starke Wachstum sei insbesondere auf inflationsbedingte Preissteigerungen sowie Nachholeffekte in der Gastronomie zurückzuführen. Allerdings würden Konsumtrends in einzelnen Subkategorien (u.a. Liköre) auch Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich ermöglichen, in denen die Berentzen-Gruppe mit einigen Fokusmarken nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG stark positioniert ist.Das Wettbewerbsumfeld sei insgesamt als kompetitiv anzusehen und durch eine Vielzahl von nationalen und internationalen Akteuren geprägt. Gegenüber vergleichbaren Anbietern differenziere sich Berentzen aber erfolgreich durch ein Markenportfolio zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und die Fähigkeit, Marktdynamiken zu antizipieren und schnell darauf zu reagieren. Zudem habe Berentzen die Kostenführerschaft im Bereich der Private-Label-Spirituosen in Deutschland inne und sei mit einem Anteil von 22% als volumenseitiger Marktführer in diesem Bereich der Partner der Wahl für den deutschen LEH. Hinzu komme die für die Konzerngröße vorbildliche und mehrfach prämierte CSR-Strategie. Dass diese Stärken von den Kunden wahrgenommen und geschätzt würden, zeige das Erlöswachstum von 19,2% yoy in 2022 (Markt: ca. 8% bis 10% yoy).Auf Basis unserer DCF-Bewertung weist die Aktie auf dem aktuellen Niveau eine deutliche Unterbewertung auf, so die Aktienanalysten der Montega AG. Wenngleich das EBIT-Margenniveau bei Berentzen noch unterhalb der Vergleichsgruppe liege, würden die Analysten den substanziellen Abschlag zur Peergroup (EV/EBIT 2023e: 6,7x; Peergroup: 12,1x) vor dem Hintergrund der bereits jetzt deutlich zweistelligen Kapitalrenditen von Berentzen für nicht gerechtfertigt halten (ROCE 2022e: 16,3%; 2023e: 15,9%).Die starke Wettbewerbsposition und die visiblen Profitabilitätssteigerungen seien nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG im aktuellen Kursniveau nicht ausreichend reflektiert.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen die Berentzen-Gruppe-Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 12,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 06.02.2023)