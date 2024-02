Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Berentzen-Gruppe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berentzen-Gruppe-Aktie:

5,50 EUR -0,90% (20.02.2024, 14:29)



XETRA-Aktienkurs Berentzen-Gruppe-Aktie:

5,55 EUR -1,77% (20.02.2024, 12:58)



ISIN Berentzen-Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen-Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen-Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (20.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen der 11. Hamburger Investorentage (HIT) habe die Berentzen-Gruppe AG erstmals ihre überarbeitete Konzernstrategie präsentiert und hierbei konkrete quantitative Mittelfristziele kommuniziert. Darüber hinaus habe das Unternehmen vorläufige Finanzkennzahlen für 2023 vermeldet, die nach Erachten der Analysten sowohl die Notwendigkeit als auch das Timing dieses strategischen Updates stützen würden."Building Berentzen 2028" als Reaktion auf ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld - vorläufige Finanzkennzahlen: Zum Ende 2023 hätten Umsatzerlöse i.H.v. von 185,6 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einer Steigerung von 6,6% yoy entspreche, jedoch vorwiegend auf Preiseffekte zurückzuführen sei. Zwar hätten seit August erstmals wieder die sukzessive durchgesetzten Preiserhöhungen die gestiegenen Inputkosten kompensieren können, wodurch sich das Ergebnisniveau in der zweiten Jahreshälfte stärker erholt habe als von den Analysten angenommen (2023-EBIT: 7,7 Mio. EUR vs. MONe: 7,1 Mio. EUR). Dahingegen dürften sie die Auswirkungen des spürbar gestiegenen Zinsumfelds in ihren Prognosen bisher unterschätzt haben, was entsprechend eine Anpassung ihrer Erwartungen an das EPS sowie an die Dividende zur Folge habe.Zum Q3-Bericht habe die Berentzen-Gruppe über die Inanspruchnahme einer Option zur Erweiterung der Konsortiallinie informiert, die die Analysten bereits entsprechend berücksichtigt hätten (+9,9 Mio. EUR; Rückzahlung bis Ende 2026). Wie der Meldung zu den vorläufigen 2023-Zahlen jedoch zu entnehmen sei, habe das erhöhte Zinsniveau neben den gestiegenen Finanzverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten insbesondere zu höheren Zinsaufwendungen beim Factoring geführt ("signifikante Steigerung der gesamten Finanzierungskosten"). Insgesamt würden die Analysten für 2023 den Peak im Zinsaufwand bei nun 5,3 Mio. EUR erwarten. In Kombination mit dem IAS 29-Effekt (MONe: -1,2 Mio. EUR), wonach die Türkei als Hochinflationsland klassifiziert werde, belaste das Finanzergebnis den JÜ deutlich, der nach den Analystenprognosen lediglich 0,8 Mio. EUR betragen dürfte (EPS: 0,09 EUR; Dividende: 0,05 EUR je Aktie vs. zuvor: 0,27 EUR bzw. 0,14 EUR).Zielbild 2028: Wenngleich zur Erreichung die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen noch ausstehe, habe Berentzen das Mittelfristziel recht deutlich formuliert, was die Analysten aus Transparenzgesichtspunkten befürworten würden. Demnach avisiere die Gruppe bei einem Top Line-Niveau von 235 Mio. EUR ein EBITDA i.H.v. 28 Mio EUR (EBITDA-Marge: 12%) sowie ein EBIT von 18 Mio. EUR (EBIT-Marge: 8%). Gegenüber den derzeitigen Niveaus impliziere dies eine deutliche Margenexpansion (ggü. 2023e: +3,3 PP bzw. +3,9 PP).Die Berentzen-Gruppe habe mit dem Strategie-Update das mittelfristige Zielbild für 2028 skizziert und werde von nun an in eine intensive Analysephase übergehen, wo Prozesse, Produkte und Marken unter der Prämisse der Profitabilität auf den Prüfstand gestellt würden. Die aufgeführten Profitabilitätstreiber seien nach Erachten der Analysten allesamt nachvollziehbar und dürften mittelfristig das Potenzial einer Neubewertung bieten. Hierzu bleibe jedoch abzuwarten, welche Umsetzungsgeschwindigkeit sich in den kommenden Monaten abzeichnen werde. Der Ausblick für das Jahr 2024 dürfte hierzu eine erste Indikation liefern, auf dessen Basis die Analysten ihr Modell überarbeiten würden. Erwähnenswert sei zudem, dass Berentzen von Ecovadis erneut für ihre ESG-Aktivitäten mit der Gold Medaille ausgezeichnet worden sei, damit mittlerweile zu den besten 2% der 100.000 betrachteten Unternehmen zähle und die umfassende ESG-Strategie nach Erachten der Analysten in dieser Unternehmensgrößenordnung ihresgleichen suche.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, halten an ihrer Kaufempfehlung für die Berentzen-Gruppe-Aktie sowie vorerst ihren Kursziel von 12,00 EUR fest. (Analyse vom 20.02.2024)