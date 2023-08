Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (01.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Am 10. August werde die Berentzen-Gruppe AG Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen, die nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ein ähnliches Bild wie in den ersten drei Monaten zeichnen würden. So würden die Aktienanalysten der Montega AG eine erneut deutliche Zunahme der Top Line und ein Ergebnis unter Q2/22 erwarten. Bereits in 2023 durchgesetzte Preisanhebungen sollten jedoch erste Verbesserungen zur Folge haben.Nachdem die Berentzen-Gruppe erlösseitig auf einen erfolgreichen Jahresauftakt habe blicken können (Umsatz Q1/23: 41,8 Mio. Euro; +15,9% yoy), dürfte sich der Wachstumskurs nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch im zweiten Quartal fortgesetzt haben. Konkret würden die Aktienanalysten der Montega AG trotz der deutlich höheren Ausgangsbasis im Vorjahr von einer weiteren Steigerung auf 46,2 Mio. Euro ausgehen, was einer Zunahme von 7,6% entspreche.Die Kostensteigerungen, die in 2022 durch überwiegend preislich fixierte Lieferverträge erst im vierten Quartal zum Tragen gekommen seien, würden im laufenden GJ einen Ganzjahreseffekt aufweisen. Bei den LEH-Partnern nur schrittweise realisierbare Preisweitergaben hätten im ersten Quartal zu einem deutlichen EBITDA-Margenrückgang geführt (Q1/23: 7,0%; -2PP yoy). Aus den im zweiten Quartal durchgesetzten Preiserhöhungen würden die Aktienanalysten der Montega AG einen Anstieg um 2,1PP qoq auf 9,1% erwarten, was zwar noch signifikant unter dem Vorjahresquartal liege (10,8%), nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG jedoch als erster Schritt einer anhaltenden Erholung angesehen werden sollte. Coca-Cola sowie PepsiCo. ( ISIN US7134481081 WKN 851995 ) jüngst sowohl im Umsatz als auch Ergebnis starke Q2-Zahlen berichtet und infolge dessen ihren Jahresausblick angehoben hätten, belaste bei kleineren Anbietern wie der Berentzen-Gruppe AG oder dem nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG vergleichbarstem Peer - der Schloss Wachenheim AG - die vergleichsweise limitierte Verhandlungsmacht das Profitabilitätsniveau. So habe Schloss Wachenheim zwar aufgrund von Preiseffekten eine spürbare Zunahme der Nettoumsatzerlöse berichtet (9M-2022/23: 322,5 Mio. Euro; +11,1% yoy), jedoch im EBIT deutliche Rückschläge hinnehmen müssen (21,7 Mio. Euro; EBIT-Marge: 6,7%; -1,7 PP yoy).Bei Berentzen sähen die Aktienanalysten der Montega AG zwar ähnliche Herausforderungen, wobei sich durch die aus Sicht der LEH-Partner hohe Attraktivität der Fokusprodukte wie den Private Label-Spirituosen (Differenzierungsmöglichkeit), den hochwertigen Frischsaftsystemen von Citrocasa (Aufwertungsmöglichkeit im Store) sowie der stark wachsenden Limonadenmarke Mio Mio (besonders hohe Regalrotation) die erhöhten Bezugskosten zumindest schrittweise weitergeben lassen dürften. Jüngste Erfolge hierzu habe das Unternehmen u.a. durch den Launch einer neuen Geschmacksrichtung bei Mio Mio (Spezi) verzeichnet, die zu dem erneut zweistelligen Wachstum beitragen sollte (MONe: 26% yoy). Zudem sollten Fortschritte bei Granatapfelpressen in hohen einstelligen Wachstumsraten im Citrocasa-Segment resultieren (MONe: 8% yoy).Wenngleich der Kostendruck auch im zweiten Quartal noch deutlich sichtbar sein dürfte, würden die Aktienanalysten der Montega AG im Ergebnis eine spürbare Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal erwarten. Im Jahresverlauf dürfte es nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG gelingen, die Profitabilität durch weitere Preiserhöhungen sukzessive zu steigern.Daher bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 12,00 Euro für die Berentzen-Gruppe-Aktie. (Analyse vom 01.08.2023)