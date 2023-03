Folgerichtig bekräftigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Berentzen-Gruppe-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 12,00 Euro. (Analyse vom 27.03.2023)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 am 23. März habe die Berentzen-Gruppe die im Februar bereits publizierten vorläufigen Zahlen bestätigt und somit das umsatzstärkste Jahr der Unternehmenshistorie schreiben können.Im vergangenen Geschäftsjahr habe der Getränkekonzern Umsatzerlöse in Höhe von 174,2 Mio. Euro verzeichnet, was einer Steigerung von 19,2% yoy entspreche. Das Wachstum sei hierbei von einer positiven Entwicklung in allen wesentlichen Segmenten getragen worden (Spirituosen: 12,2% yoy; Alkoholfreie Getränke: 26,3% yoy; Frischsaftsysteme: 22,5% yoy). Den höchsten Anstieg habe wiederholt die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Limonaden-Marke Mio Mio (rd. 24% yoy) verzeichnet.Wie von den Analysten erwartet, hätten die starken Kostensteigerungen sowie die außerordentlichen Einmaleffekte eine entsprechend mit dem Umsatz verlaufende Ergebnisverbesserung verhindert. Im Einklang mit dem Anstieg der Erzeugerpreise habe sich die Rohertragsmarge in der zweiten Jahreshälfte gegenüber dem Wert zum Halbjahr um 3,1 PP reduziert und damit auf Sicht des Gesamtjahres mit 45,5% unter dem Vorjahreswert (46,9%) gelegen. Zudem hätten die deutlich gestiegenen Energiepreise zu einem Zuwachs der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 150 BP geführt.Die außerordentlichen Belastungen hätten zum einen aus der erstmaligen Anwendung des IAS 29 für die Aktivitäten in der Türkei (seit 2022 als Hochinflationsland klassifiziert) resultiert, die einen negativen Ergebniseffekt von 1,2 Mio. Euro zur Folge gehabt habe. Zum anderen habe der jüngste Zinsanstieg sowie die überproportional starke Belastung der Inputpreise zu einer Wertberichtigung im Segment Alkoholfreie Getränke in Höhe von 1,3 Mio. Euro geführt. Aufgrund dieser nicht zahlungswirksamen Abschreibung sowie einer leicht höheren Steuer- und Zinsbelastung habe das Nettoergebnis mit 2,1 Mio. Euro unter den Analysten-Erwartungen (3,9 Mio. Euro) und dem Vorjahr (3,7 Mio. Euro) gelegen.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen einen erneuten Umsatzanstieg in die Bandbreite von 185-195 Mio. Euro, was im Rahmen der Analysten-Erwartung liege (MONe: 188,7 Mio. Euro). Neben Effekten aus den antizipierten Preiserhöhungen 2023 resultiere diese Entwicklung aus einem weiteren Volumenanstieg in den Fokusbereichen.Auf Ergebnisebene erwarte der Vorstand ein Konzern-EBITDA zwischen 15,6 und 17,6 Mio. Euro sowie ein EBIT in der Bandbreite von 7,0 bis 9,0 Mio. Euro. Damit entspreche die kommunizierte Guidance den Analysten-Erwartungen (EBITDA: 17,0 Mio. Euro bzw. EBIT: 7,8 Mio. Euro). Hintergrund des wie erwartet moderaten Ergebnisausblicks seien die inflationären Effekte, die insbesondere in der ersten Jahreshälfte noch nachwirken würden. Wenngleich die Bezugspreise für den Rohalkohol zuletzt zurückgegangen seien (März 23: 1,98 Euro/Gallone vs. September 22: rund 2,24 Euro/Gallone), würden Branchenexperten nochmals einen deutlichen Anstieg der Erzeugerpreise in der Glasherstellung erwarten - je nachdem, wie sich die Hersteller bei den Energiepreisen gehedgt hätten.Aufgrund der oligopolistischen Anbieterstruktur in diesem Markt könnten sich die Getränkehersteller den steigenden Beschaffungspreisen nicht entziehen. Folglich würden die Analysten für 2023 einen erneuten Rückgang der Rohertragsmarge um weitere 2,9 PP erwarten, auch wenn die antizipierten Preiserhöhungen im Laufe des Jahres diesen negativen Effekt sukzessive dämpfen dürften. Entsprechend sollte sich der Newsflow in H2 in Bezug auf die Margenentwicklung wieder verbessern.Das Jahr 2022 habe Berentzen unter den Rahmenbedingungen eines herausfordernden Marktumfelds erfolgreich abschließen können. Positiv hervorzuheben sei, dass ausnahmslos alle definierten Wachstumsfelder eine starke Entwicklung ggü. den Pandemie-Jahren genommen hätten. Wie erwartet werde 2023 und insbesondere die erste Jahreshälfte im Hinblick auf die Ertragslage herausfordernd sein. Entsprechend würden die Analysten diese Übergangsphase als Chance für ein Investment sehen, da sie die mittelfristige Perspektive weiter als äußerst attraktiv erachten würden. Vor diesem Hintergrund würden sie den Abschlag zur Peergroup auf Basis des Übergangsjahres 2023 als nicht gerechtfertigt ansehen (EV/EBITDA 2023e: Berentzen: 3,5x vs. Peers: 8,7x).