Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent.



Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke.



Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (06.06.2023/ac/a/nw)



Klaus Breitenbach, Analyst von ODDO BHF, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) mit dem Rating "outperform" ein.Sein fairer Wert des Unternehmens resultiere aus dem Durchschnitt eines DCF-Modells und eines Bewertungsansatzes, der auf den Multiplikatoren des Vergleichsunternehmens Schloss Wachenheim basiere. Dieser kombinierte Ansatz unterstreiche das große langfristige Potenzial von Berentzen und ergebe ein Kursziel von 10 Euro. Auf der Grundlage der 2023e-Schätzungen werde Berentzen mit einem Abschlag (91%/55%/53%) auf EV/Umsatz (0,36x), EV/EBIT (8,4x) und KGV (11,3x) zu seinen Wettbewerbern gehandelt. Sogar im Vergleich zu seinem Konkurrenten Schloss Wachenheim werde Berentzen mit einem Abschlag (37%/9%/7%) auf EV/Umsatz, EV/EBIT und KGV gehandelt. Der Abschlag sei aber laut Breitenbach nicht gerechtfertigt und die Aktie angesichts des höheren Umsatzwachstums und der ähnlichen Profitabilität des Unternehmens unterbewertet. Zu den Anlagerisiken würden hohe Inflationsraten und ein geringeres BIP-Wachstum gehören, die sich negativ auf die Rentabilitätsziele auswirken könnten.Klaus Breitenbach, Analyst von ODDO BHF, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Berentzen-Gruppe-Aktie mit dem Votum "outperform" und dem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 06.06.2023)