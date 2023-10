Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (20.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Die Berentzen-Gruppe AG habe Anfang der Woche vorläufige 9M-Zahlen veröffentlicht, die insgesamt ein anhaltend angespanntes Bild zeichnen und ein schwächeres drittes Quartal implizieren würden. Vor diesem Hintergrund in Verbindung mit dem herausfordernden Marktumfeld habe die Gruppe zudem die FY-Guidance leicht nach unten angepasst und eine umfassende Strategie-Initiative im Sinne einer Markenfokussierung angekündigt, zu der das Unternehmen Anfang kommenden Jahres weitere Informationen publizieren werde.Nach vorläufiger Berechnung hätten nach 9M Umsatzerlöse i.H.v. 134,6 Mio. Euro zu Buche gestanden. Dies impliziere eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von knapp 5,9%, wenngleich das diesjährige dritte Quartal damit umsatzseitig schwächer ausgefallen sei als in 2022 (Q3/23: 45,6 Mio. Euro; -5,2% yoy). Dies sei jedoch insbesondere darin begründet, dass das Q3/22 mit +26,1% yoy das sowohl wachstumsseitig als auch absolut betrachtet beste Quartal der jüngeren Firmenhistorie dargestellt habe. Außerdem habe sich Berentzen dem zurückhaltenden Konsumklima nicht gänzlich entziehen können. Vor dem Hintergrund der Anfang des Jahres durchgesetzten Preiserhöhungen, die für das Top Line-Wachstum auf 9M-Sicht ausschlaggebend gewesen seien, dürfte der Volumenrückgang für das Q3 besonders hoch gewesen sein.Wenngleich die Analysten durch die angehobenen VK-Preise eine annähernd stabile Rohertragsmarge erwarten würden, würden die Q3-Ergebniskennzahlen illustrieren, dass sich sowohl das EBITDA als auch das EBIT durch höhere Kostenbelastungen (insbesondere im Personalbereich) verschlechtert hätten. Demnach habe die Gruppe im dritten Quartal ein EBITDA i.H.v. 3,9 Mio. Euro, bzw. eine Marge von 8,6% (-2,2 PP yoy) sowie ein EBIT von 1,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 3,8%; -2,5 PP yoy) erzielt.Die 9M-Zahlen würden zeigen, dass der Kostendruck auf der Input-Seite bislang nicht 1:1 an den Handel weitergereicht werden könne. Obwohl die genauen strategischen Maßnahmen noch nicht bekannt seien, würden die Analysten dem branchenerfahrenen Management zutrauen, die Weichen für eine nachhaltig profitable Zukunft zu stellen.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, halten daher unverändert an ihrem "kaufen"-Rating für die Berentzen-Gruppe-Aktie und ihrem Kursziel von 12,00 Euro fest. (Analyse vom 20.10.2023)