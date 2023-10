Bentley InnoMed sei 2009 gegründet worden und habe sich in einer lukrativen Nische positioniert. Das Unternehmen fokussiere sich auf die Produktion und den Vertrieb von ummantelten Stents, die bei der Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen zum Einsatz kommen würden.



"Derzeit befinden wir uns in der Pre-IPO-Phase. Wir möchten, dass wir vor dem richtigen Börsengang bereits einige Lighthouse-Investoren an Bord haben. Das Listing ist dann für den Winter 2023/24 geplant", so Firmenlenker Sebastian Büchert im Interview mit dem AKTIONÄR vor wenigen Monaten. "Wohlgemerkt für den schwedischen Winter, der auch mal etwas länger sein kann", habe der CEO zugegeben. "Glücklicherweise befinden wir uns, auch im Hinblick auf das volatile Marktumfeld, in einer komfortablen Situation. Denn Bentley wächst nicht nur stark, sondern wir agieren auch äußerst profitabel."



Das Medtech-Unternehmen hat Wort gehalten und bereits vor der heißen finalen Listing-Phase namhafte Investoren an Bord geholt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2023)



Kurzprofil Bentley Endovascular Group AB:



Die Medizintechnik-Holding Bentley Endovascular Group AB mit Sitz in Stockholm, Schweden, steuert ihre Beteiligungen an der deutschen Tochtergesellschaft Bentley InnoMed GmbH und der Qmedics AG, Schweiz. Die 2009 von Lars Sunnanväder und Miko Obradovic gegründete und in der baden-württembergischen Medizintechnik-Hochburg Hechingen ansässige Bentley InnoMed GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Implantate und Katheter für die endovaskuläre Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen und Erkrankungen im Bereich der Aorta. Das Unternehmen hat sich seither zu einem der weltweit führenden Hersteller und europäischen Marktführer für ummantelte Stents entwickelt. Der 2023 zugekaufte Schweizer Spezialist für Ballonkatheter, Qmedics AG, ist ein Schlüssellieferant von Bentley. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Bentley InnoMed GmbH einen Umsatz von rund 69 Mio. EUR und leistete damit den größten Beitrag zum Konzernumsatz. Die Gruppe befindet sich mit ihren Produktinnovationen und der Erschließung neuer Märkte auf einem dynamischen und dennoch profitablen Wachstumskurs. Die Produkte von Bentley werden in über 80 Ländern weltweit vertrieben. Mehr als 400 Mitarbeiter engagieren sich für eine ausgeprägte Innovationskultur und sind Treiber des Geschäfts. Die Gruppe befindet sich mehrheitlich im Besitz der Gründer. Daneben halten der Hauptinvestor Keensight Capital sowie die A.P. Moller Holding und Bonit Capital Minderheitsbeteiligungen. Die Sicherung der Unabhängigkeit als nachhaltiges Unternehmen und anspruchsvoller Marktführer durch solides organisches und anorganisches Wachstum ist ein wesentlicher Bestandteil der Konzernstrategie.Weitere Informationen finden Sie unter www.group.bentley.global (27.10.2023/ac/a/n)



