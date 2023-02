Australien

Singapur

Der Stadtstaat Singapur ist in vielerlei Hinsicht absolut einzigartig. Spielen wurde erst vor wenigen Jahren in Singapur legalisiert, sodass sein erstes Casino im Jahr 2010 seine Türen öffnete. Zwar gibt es einige Einschränkungen und Auflagen, an die man sich in Singapur halten muss, doch sind sie keinesfalls für die leidenschaftlichen Spieler abschreckend. Dazu zählt unter anderem ein Eintritt von 80 €, den Spieler zunächst zu berappen haben, um ein Casino überhaupt zu betreten. Die Eintrittsgebühr sollte von Anfang an einer möglichen Spielsucht entgegenwirken und Spielen auf diese Weise möglichst unattraktiv gestalten. Spielen erlebt in Singapur zweifelsohne dennoch einen steigenden Aufschwung. Durchschnittlich verlieren Spieler in Singapur pro Jahr knapp 1.000 Euro.



Irland

Irland befindet sich in einer außergewöhnlichen Rechtslage hinsichtlich des Spielens. Der Glücksspielmarkt ist in Irland absolut nicht reguliert, was an einem alten Gesetz aus dem Jahr 1956 liegt. Laut diesem Gesetz darf man an einem Spielautomaten maximal 6 Pence einsetzen und ein Gewinn kann höchstens 10 Schilling betragen. Problem an dieser Sache ist jedoch, dass das irische Pfund seit 1999 kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr ist. Aufgrund dessen hat das Gesetz quasi seine Wirkung und Durchsetzungskraft verloren. Spieler können hier entsprechend ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen. Pro Kopf verlieren die Iren jährlich nur knapp 600 Euro beim Spielen.



Kanada

Bei Kanada würde man sicherlich zunächst an Ahornsirup und Elche denken, doch spielen etwa dreiviertel aller Erwachsenen in Kanada. Kanada bietet seinen Spielern sehr viele Freiheiten, wobei im Norden des Landes die besseren Voraussetzungen für Casinos herrschen. Der Bundesstaat Saskatchewan verzeichnet jedoch den höchsten Umsatz für Glücksspiele. Am beliebtesten sind in Kanada Lotto und Rubbellose und man kann spielen, ohne dafür schief angeschaut zu werden. Kanadische Spieler verbringen mehrere Stunden in Casinos, sind sich jedoch dem verantwortungsvollen Spielen einigermaßen bewusst. Spieler verlieren hier im Durchschnitt nur 560 € im Jahr.



Finnland

Knapp die Hälfte der erwachsenen Finnen spielt mindestens wöchentlich. Bis 2015 konnte man sogar bereits in ziemlich jungen Jahren spielen, da Spielen dort ab einem Alter von 15 Jahren erlaubt war. Aufgrund der Besorgnisse über Spielsucht bei Minderjährigen wurde das Alter auf 18 Jahre angehoben. Die verlieren jährlich etwa 550 € und haben sogar die Möglichkeit, im Fall eines großen Verlustes, psychologische Hilfe zu erhalten.



China

In China gestaltet sich die Landschaft für Glücksspiele sehr interessant. Eigentlich sind Glücksspiele, bis auf Staatslotterien und Sportwetten im ganzen Land verboten - bis auf in Hong Kong und Macau. Hong Kong hatte schon immer eine Sonderstellung in China als demokratische Stadt, doch kann sich dies geändert haben, nachdem der Status der Stadt aberkannt worden war. Macau gehörte über mehrere Jahre eigentlich zu Portugal und wurde erst vor wenigen Jahrzehnten China offiziell zurückgegeben. Zu dem Zeitpunkt war Macau bereits ein Spielermekka und selbst, nachdem Macau wieder offizielles Territorium Chinas wurde, wurden Spiele weiterhin erlaubt. An dieser Stelle hat sich ein absolutes Imperium entwickelt, welches Las Vegas bereits in den Schatten stellt. Die Region zieht mittlerweile mehr Touristen aus der ganzen Welt an und rundet sein Spielerangebot mit diversen Unterhaltungsshows ab. Erwachsene verlieren hier pro Jahr im Schnitt 500 €. (10.02.2023/ac/a/m)









